Hai ngôi nhà khang trang, kiên cố được trao tặng cho gia đình anh Hoàng Văn Mún (bản Bó Quỳnh) và gia đình anh Cà Văn Viễn (bản Sài Lương), hiện sinh sống trên địa bàn xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La.

Công trình hoàn thành với sự đồng hành, tài trợ thiết thực từ Ba Con Gấu Bakery và thầy giáo Trương Chấn Sang (Hội TESOL TP Hồ Chí Minh). Hoạt động ý nghĩa này không chỉ giúp hai gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất trước thềm mùa đông giá rét mà còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ Công an Sơn La cùng các đơn vị tài trợ trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Người dân tại xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La phấn khởi khi có nơi "an cư lạc nghiệp".

Anh Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng uỷ xã Chiềng Sung chia sẻ: "Thầy giáo Sang và các cộng sự đã nhiều lần đến với tỉnh Sơn La để thực hiện các chương trình hướng nghiệp và an sinh xã hội, sức trẻ và sự cống hiến của các bạn trẻ đã góp phần tô điểm thêm vào sự phát triển bền vững, giúp các gia đình thụ hưởng có động lực phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống".

Đại uý Lương Xuân Sáng, Phó trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La cho biết: "Từ năm 2024 đến nay, Ban thanh niên đã có nhiều công trình phần việc cùng với đoàn thiện nguyện và duy trì đến nay đã gần 3 năm. Một mái trường vùng cao, 2 ngôi nhà dột nát được xoá cùng nhiều suất học bổng mà các bạn trẻ đã đem đến nguồn động viên tinh thần lớn lao cho quý bà con vùng cao Tây Bắc".

Lễ Khánh thành 2 căn nhà ‘Xóa nhà tạm, nhà dột nát’ tại xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Công an tỉnh Sơn La, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng ngày Văn hoá Việt Nam, Ban Tổ chức đã trao tặng 100 suất học bổng tiếng Anh từ trung tâm ngoại ngữ Bigtree Land Hà Nội cho con em của cán bộ, chiến sĩ công an tại tỉnh Sơn La.

Mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng, bao gồm chương trình rèn luyện 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết theo chương trình Global Success của Bộ Giáo Dục từ lớp 1 đến lớp 9, ứng dụng AI vào trong chấm chữa bài Writing và Speaking, giúp các em có "gia sư riêng" miễn phí tại nhà. Các suất học bổng góp phần vào phát triển phong trào học tiếng Anh của học sinh tỉnh nhà và tiến trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.

Trao quà cho các em học sinh tại tỉnh Sơn La.

Các suất học bổng giúp các em phát triển phong trào học tiếng Anh và tiến trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.