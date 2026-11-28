“Sao lâu rồi không thấy anh lên Khánh Sơn?”. Lời nhắc nhẹ của người em gái đưa tôi về cả một vùng ký ức miên man. Vùng đất ấy, tôi đã từng gắn bó, thân thiết suốt thời gian dài...

Nơi ký ức đong đầy

Lần đầu tiên tôi ngược ngàn đến với Khánh Sơn là gần 20 năm trước. Trên chiếc “wave tàu”, tôi đã vượt tuyến đường đèo nhỏ hẹp dài hơn 10km để chạm ngõ Khánh Sơn. Đứng trên đỉnh đèo, chàng trai xứ Nghệ mới ra trường ngày đó đã không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thiên nhiên, núi rừng Khánh Sơn. Nhìn về phía đông là những cánh đồng Cam An, Cam Phước, xa xa là vịnh biển Cam Ranh; phóng tầm mắt về phía tây là khung cảnh thung lũng Ba Cụm Bắc mờ ảo trong mây, thấp thoáng những mái nhà hiện ra giữa làn sương mỏng. Hít sâu vào lồng ngực bầu không khí mát lành, cảm nhận chút se lạnh của hơi sương ẩm ướt đã đủ đong đầy trong tâm hồn tôi tình cảm với Khánh Sơn.

Khung cảnh núi rừng Đông Khánh Sơn lúc ban mai.

Suốt những tháng năm dài về sau, công việc đưa tôi ngày càng gắn bó với Khánh Sơn. Có những thời điểm, gần như tuần nào, tháng nào tôi cũng lên Khánh Sơn. Mỗi lần lên đều ở lại vài ngày, đến mức người dân nơi đây quen mặt, còn tôi cũng thêm hiểu, thêm yêu với đất và người nơi đây. Tôi yêu Khánh Sơn từ cảnh vật núi non hùng vĩ, những xóm làng Raglai bình dị nép mình dưới tán cây rừng, những con người chân chất, mộc mạc. Tôi ấn tượng với Khánh Sơn bởi những tên người, tên đất mang theo biết bao câu chuyện huyền thoại. Từ những anh hùng Udai - Ujac trong sử thi của đồng bào Raglai, đến những anh hùng Năm A Cho, Bo Bo Tới thời kháng chiến chống Mỹ. Dọc theo Tỉnh lộ 9, từ Đông Khánh Sơn lên Tây Khánh Sơn là những địa danh gắn với từng mẩu chuyện dân gian được lưu truyền như: Dốc Trầu, cầu Lò Gạch, cầu C10, dốc Hai Cô, tràn Ko Róa, cầu Hàm Leo... Rồi những tên đất gắn liền với lịch sử, văn hóa tự hào của người dân nơi đây như Dốc Gạo, Xóm Cỏ, Tà Nĩa...

Đồng bào Raglai biểu diễn nhạc cụ đàn đá.

Ở Khánh Sơn, tôi từng nhiều lần ngắm nhìn dòng sông Tô Hạp âm thầm chuyển nước về phía tây và mượn ý câu “Chúng thủy giai đông tẩu/Đà giang độc bắc lưu” được nhà văn Nguyễn Tuân ghi trong “Người lái đò sông Đà” để biến tấu thành câu “Chúng thủy giai đông tẩu/Tô Hạp độc tây lưu”. Tên dòng sông được đặt theo tên gọi của cây tô hạp hương vốn mọc nhiều ở vùng đất này và chứa đựng trong đó là biết bao nỗi niềm thương nhớ của những người con Khánh Sơn xa quê, hay của những lữ khách từng một lần đến với Khánh Sơn.

In dấu bao kỷ niệm

Trong miên man nỗi nhớ về Khánh Sơn, tôi thấy lại hình ảnh mình từng rong ruổi khắp những ngả đường, xóm làng ở Khánh Sơn. Đó là những lần cùng Nghệ nhân Ưu tú Mấu Quốc Tiến đi điền dã để gặp các già làng, nghệ nhân nghe hát kể sử thi, những câu hát ru, làn điệu dân ca; tìm hiểu về những phong tục, luật tục, nghề thủ công truyền thống của đồng bào Raglai. Có những buổi đi theo đồng bào Raglai vào rừng lấy măng, lên nương rẫy trỉa bắp, trồng mì. Rồi những đêm thức trắng uống Tapai (rượu cần) với những người bạn Raglai và nghe ama (cha), away (mẹ) kể câu chuyện xóm làng. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng không khí của những đêm hội Raglai với thanh âm mã la rộn ràng, tiếng đàn đá thánh thót, những vòng xoang nam, nữ nắm tay nhau thật chặt cùng hòa trong nhịp múa... vẫn hiện hữu trong tâm hồn tôi. Nhớ về Khánh Sơn còn là những ánh mắt tròn xoe thơ ngây của các em nhỏ Raglai; nụ cười hiền từ của những cụ già; nét e thẹn của người thiếu nữ.

"Bên ô cửa nhỏ" - bức ảnh chụp về những em nhỏ Raglai ở Khánh Sơn vào năm 2014.

Với Khánh Sơn, tôi đã vui khi thấy nơi đây có những đổi thay, phát triển. Từ một vùng núi non, hẻo lánh, biệt lập với đồng bằng, đời sống người dân chủ yếu trông chờ vào sản xuất nông nghiệp. Nhưng ngày qua ngày, Khánh Sơn đã tận dụng lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng để trở thành vùng chuyên canh nông sản giá trị kinh tế cao. Những ruộng mía tím, những vườn sầu riêng và giờ đây Khánh Sơn là xứ sở của hàng loạt trang trại cây ăn quả quy mô lớn. Cuộc sống của người dân được nâng lên, diện mạo các địa phương cũng ngày càng khang trang, hiện đại. Tôi cũng đã từng chạnh lòng khi thấy Khánh Sơn phải oằn mình trong những cơn lũ dữ khiến đường sá, cầu cống sập trôi; hay khi những cánh rừng nguyên sinh bị “chảy máu”... Tất cả những vui buồn đó đã làm cho ký ức về Khánh Sơn trong tôi ngày càng sâu đậm hơn.

Phụ nữ Raglai ở Khánh Sơn thu hoạch lúa.

Lâu rồi tôi không lên Khánh Sơn, nhưng Khánh Sơn trong tôi vẫn chưa lúc nào phai nhạt. Vùng đất của đàn đá, đàn chapi, của sử thi và những làn điệu dân ca Raglai ấy vẫn hiện hữu trong tâm hồn tôi với biết bao kỷ niệm đẹp. Và tôi vẫn dặn lòng trở lại Khánh Sơn trong một mai để được ngắm nhìn cảnh vật, con người Khánh Sơn hôm nay.

Đoạn đường đi qua rừng thông Sơn Hiệp ở xã Khánh Sơn.