Ngay sau khi Lê Phương Khánh Như giành vương miện Á hậu 4 Miss International 2026, cô và Tuấn Ngọc công khai chuyện tình cảm. Khoảnh khắc cả hai tình tứ bên nhau sau đêm chung kết cuộc thi ở Nhật Bản gây chú ý. Đại diện truyền thông của công ty Sen Vàng - đơn vị đang quản lý Tuấn Ngọc và Khánh Như cho biết tôn trọng mối quan hệ giữa 2 người. Hiện tại, Tuấn Ngọc vẫn ở lại Nhật Bản để hỗ trợ và chăm sóc Khánh Như sau Miss International 2026.

Cả hai giữ kín mối quan hệ thời gian qua. Trên trang cá nhân, Tuấn Ngọc đăng tải một số hình ảnh bên Khánh Như trong một số sự kiện của công ty hay tham gia quảng bá cho nhãn hàng. Cả hai được khen đẹp đôi. Khi Khánh Như tham gia các hoạt động của Miss International 2026, Tuấn Ngọc thường xuyên đăng bài ủng hộ, động viên tinh thần cô.

Chuyện tình cảm của Tuấn Ngọc và Khánh Như được các đồng nghiệp, fan sắc đẹp ủng hộ. Trước khi trở thành Á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế 2026, Khánh Như từng đạt Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, Quán quân Én Vàng UEF 2024... Trong khi Tuấn Ngọc giành danh hiệu Á vương 1 cuộc thi Mr World 2024 (Nam vương Thế giới).

Những khoảnh khắc tình tứ giữa cả hai. Tuấn Ngọc và Khánh Như hiện vẫn chưa chia sẻ sâu về chuyện tình cảm.

Tuấn Ngọc thu hút với vẻ ngoài điển trai, nam tính. Anh sinh năm 1999, tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, khoa Ngoại ngữ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Tuấn Ngọc lớn hơn Khánh Như 5 tuổi.

Khánh Như có vẻ đẹp ngọt ngào, khả ái. Cô có chiều cao 1,69 m, số đo ba vòng lần lượt là 84-63-98 cm. Thời gian qua, người đẹp cũng biết tới với vai trò MC, dẫn dắt ở nhiều sự kiện. Nhờ vậy, cô được trau dồi khả năng nói lưu loát, tương tác và tự tin hơn trên sân khấu.

An Nhi