Á hậu Lê Phương Khánh Như khởi hành sang Nhật Bản vào tối 10/11 để tham dự cuộc thi Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế). Người thân trong gia đình và một số đồng nghiệp như Kiều Duy, Phương Oanh, Trịnh Yến Nhi, Trương Tâm Như, Tuấn Ngọc... có mặt để động viên cô trước giờ máy bay cất cánh.

Đến sáng 11/11, Khánh Như chia sẻ những hình ảnh đầu tiên tại Nhật Bản. Á hậu cho biết đây là lần đầu tiên cô xuất ngoại. Vì thế, Khánh Như vừa hào hứng và hồi hộp trước hành trình mới.

Khánh Như sang Nhật Bản thi Hoa hậu Quốc tế. Ảnh: FBNV.

"Như sẽ nỗ lực, chuẩn bị thật tốt và tự tin thể hiện bản thân trong suốt cuộc thi Miss International 2026", cô nói.

Trong khuôn khổ cuộc thi, Khánh Như sẽ tham gia chuỗi hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản cùng các thí sinh quốc tế và những phần thi quan trọng như trình diễn trang phục dân tộc, thuyết trình dự án SDGs, bán kết. Đêm chung kết cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/11.

6 tháng qua, kể từ thời điểm được công bố trở thành đại diện Việt Nam tại Miss International 2026, người đẹp tập trung để hoàn thiện kỹ năng đồng thời chuẩn bị dự án nhân ái.

Tại Miss International 2026, Lê Phương Khánh Như giới thiệu dự án SDGs mang tên "Digital Wings" với mục tiêu thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ và mang đến thêm cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa. Cô có chiều cao 1,69 m, số đo ba vòng lần lượt là 84-63-98 cm. Khánh Như từng đạt Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, Quán quân Én Vàng UEF 2024...

Người đẹp giành giải Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam). Khánh Như có vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt hài hòa, khả năng thuyết trình và giao tiếp tiếng Anh đều được đánh giá cao. Dù vậy, chiều cao là bất lợi của cô tại Miss International 2026.

Miss International là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu năm, được tổ chức thường niên tại Nhật Bản. Người đẹp Việt đạt thành tích cao nhất tại sân chơi này là Huỳnh Thanh Thủy (đăng quang năm 2024).