Được lựa chọn là một trong bốn thí sinh tham gia chuyến thăm, gặp gỡ Thống đốc tỉnh Niigata cùng đương kim Miss International Catalina Duque và Chủ tịch cuộc thi Akemi Shimomura, Á hậu Lê Phương Khánh Như tiếp tục có những hoạt động đáng chú ý tại Miss International 2026.

Trước đó, đại diện Việt Nam cũng gây chú ý với phần trình diễn trang phục dân tộc mang cảm hứng từ tranh Đông Hồ, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trong buổi gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Niigata, Khánh Như lựa chọn áo dài truyền thống, xuất hiện với phong thái tự tin và diện mạo chỉn chu. Đây là một trong những hoạt động giao lưu quan trọng trong khuôn khổ cuộc thi, tạo cơ hội để các thí sinh tìm hiểu văn hóa địa phương và quảng bá hình ảnh đất nước mình.

Việc góp mặt trong nhóm bốn thí sinh được lựa chọn đồng hành cùng lãnh đạo Miss International tại hoạt động này cũng là điểm nhấn trong hành trình của đại diện Việt Nam. Qua hình ảnh áo dài truyền thống, Khánh Như giới thiệu nét đẹp trang phục dân tộc, đồng thời thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thân thiện, tự tin trong giao lưu quốc tế.

Một dấu ấn khác của Khánh Như là phần thi trình diễn Trang phục Dân tộc. Ngày 16/11, Ban tổ chức Miss International đăng tải video phần trình diễn của các thí sinh. Nội dung được tổ chức và ghi hình nội bộ, trong đó đại diện Việt Nam mang đến thiết kế mang tên “Vũ Điệu Đông Hồ,” lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian “Thiên Hạ Thái Bình”.

Trong buổi gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Niigata, Khánh Như lựa chọn áo dài truyền thống. (Ảnh: NVCC)

Thiết kế của tác giả Nguyễn Thị Thu Thảo tái hiện hình tượng chim công rực rỡ, kết hợp hình ảnh vũ công trong điệu múa. Thông qua ngôn ngữ tạo hình và chuyển động sân khấu, bộ trang phục gửi gắm thông điệp về vẻ đẹp cao quý, sự thịnh vượng cùng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Khánh Như thể hiện phần trình diễn với phong thái tự tin, các chuyển động phù hợp với tinh thần thiết kế. Đáng chú ý, phần xuất hiện của đại diện Việt Nam trong video được công bố có thời lượng khoảng 18 giây, dài hơn màn trình diễn chưa đến 10 giây của nhiều thí sinh khác. Chi tiết này thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, dù thời lượng xuất hiện chưa đủ để khẳng định kết quả đánh giá của ban tổ chức.

Sau gần một nửa chặng đường tại Nhật Bản, Khánh Như sẽ tiếp tục bước vào những nội dung quan trọng của Miss International 2026. Ngày 21/11, các thí sinh dự kiến tham gia phần thuyết trình về các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), giới thiệu dự án, sáng kiến cộng đồng và quan điểm về những vấn đề xã hội.

Vòng bán kết diễn ra ngày 23/11, trước khi đêm chung kết được tổ chức vào ngày 25/11. Đây sẽ là những cột mốc quyết định hành trình tranh tài của đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay./.

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