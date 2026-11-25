Tại đêm chung kết Miss International 2026, Khánh Như xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 4, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình chinh phục các đấu trường nhan sắc quốc tế. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân người đẹp mà còn góp phần nối dài những dấu ấn của nhan sắc Việt Nam tại cuộc thi.

Khánh Như đăng quang Á hậu 4 Miss International 2026.

Trong suốt quá trình dự thi, Khánh Như nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ hình ảnh chỉn chu, phong cách giao tiếp duyên dáng và tinh thần nghiêm túc. Người đẹp cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở các hoạt động bên lề, đồng thời thể hiện bản lĩnh qua từng phần thi.

Việc lọt vào nhóm thí sinh có thứ hạng cao tại Miss International 2026 được xem là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của Khánh Như. Đây cũng là bước tiến quan trọng, giúp cô có thêm kinh nghiệm và cơ hội phát triển trong hành trình hoạt động nghệ thuật, thời trang sau cuộc thi.

Danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026 khép lại một mùa thi đáng nhớ với Khánh Như. Thành tích này tiếp tục khẳng định sự trưởng thành của người đẹp sau danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025, đồng thời nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả trong chặng đường phía trước.

Khánh Như diễn National Costume tại chung kết Miss International 2026.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, từng ghi dấu ấn khi giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Danh hiệu này không chỉ giúp cô được đông đảo khán giả biết đến mà còn tạo tiền đề để người đẹp thử sức tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Đến với Miss International 2026 với tư cách đại diện Việt Nam, Khánh Như đang có cơ hội khẳng định bản thân trên hành trình chinh phục những cột mốc mới.

Miss International là một trong những cuộc thi sắc đẹp có lịch sử lâu đời trên thế giới. Sân chơi này chú trọng vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ, khả năng ứng xử và tinh thần giao lưu văn hóa giữa các quốc gia. Bên cạnh ngoại hình và kỹ năng trình diễn, thí sinh còn cần thể hiện sự tự tin, vốn hiểu biết cùng khả năng kết nối với bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động bên lề cuộc thi.

Trước khi tham gia Miss International 2026, Khánh Như đã có cơ hội trải nghiệm môi trường quốc tế khi đảm nhận vai trò MC trong một số hoạt động thuộc khuôn khổ Miss World 2026. Quá trình này giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm dẫn dắt chương trình, cải thiện kỹ năng giao tiếp và làm quen với việc tương tác trước đông đảo khán giả. Đây cũng là những yếu tố có thể hỗ trợ người đẹp trong hành trình tại đấu trường năm nay.