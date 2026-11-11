Khánh Lâm nhân rộng các mô hình 'Dân vận khéo' gắn với lợi ích người dân

Năm 2026, xã Khánh Lâm tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Trong đó, mô hình vận động người dân khai thác, thu hoạch và tiêu thụ hẹ nước được triển khai tại 6 ấp. Riêng Ấp 7, mô hình thu gom, thu mua và tiêu thụ lá chuối được thực hiện quanh năm, tạo thêm việc làm từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Khánh Lâm, báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với đoàn kiểm tra.

Trong xây dựng nông thôn mới, mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn giao thông” được triển khai tại Ấp 10 và Ấp 11; hai mô hình được nhân rộng gồm “Tuyến đường 3 sạch - Nhà tôi an toàn” tại Ấp 12 và “Tuyến đường 5 không, 3 sạch, 3 an” tại các Ấp 6, 8 và 12.

Đáng chú ý, tại Ấp 12, mô hình “Tuyến đường 3 sạch - Nhà tôi an toàn” được triển khai trên tuyến đường dài 1,5 km, với 42 hộ dân tham gia. Địa phương đã lắp đặt 10 bóng đèn chiếu sáng và thành lập Câu lạc bộ “Đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông” với 25 thành viên. Mô hình hướng đến nâng cao ý thức tự quản, giữ gìn cảnh quan và bảo đảm an toàn trong khu dân cư.

Đồng chí Trần Hồng Ửng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Khánh Lâm, chia sẻ về định hướng phát triển mô hình thu gom, mua bán lá chuối theo hướng hiệu quả, bền vững; chú trọng liên kết đầu ra ổn định và từng bước nhân rộng tại những khu vực sản xuất lúa kém hiệu quả.

Cùng với các mô hình tại ấp, xã triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến” tại Ấp 17, hướng dẫn, hỗ trợ khoảng 30 trường hợp. Hoạt động “Ngày Dân vận khéo” vào ngày 15 hằng tháng được duy trì với 56 cuộc, thu hút hơn 1.500 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia. Nội dung tập trung vào tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn thủ tục hành chính, thực hiện an sinh xã hội và tiếp xúc, lắng nghe ý kiến Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, đóng góp ý kiến về việc triển khai các mô hình cần có kế hoạch cụ thể, gắn với đánh giá chất lượng và hiệu quả thực tế.

Qua kiểm tra, đồng chí Phạm Minh Luyến đề nghị xã Khánh Lâm tiếp tục bám sát từng mô hình, thường xuyên đánh giá hiệu quả thực tế để lựa chọn, củng cố và nhân rộng những cách làm phù hợp. Công tác dân vận cần hướng mạnh về cơ sở; cán bộ phải gần dân, hiểu dân và kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh trong đời sống.

Đồng chí Phạm Minh Luyến, Phó Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra, phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí cũng lưu ý địa phương tiếp tục cải cách hành chính theo hướng tạo thuận lợi cho người dân nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý; chú trọng công tác hoà giải ở cơ sở, vun đắp tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư. Mỗi mô hình phải mang lại lợi ích cụ thể để người dân nhận thấy hiệu quả và tự nguyện tham gia. Đây cũng là cơ sở để các phong trào vận động tạo chuyển biến thực chất, góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân./.