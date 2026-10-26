Khánh Hòa yêu cầu xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trong năm 2026

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo chỉ đạo, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương phải tiếp tục quản lý chặt chẽ việc sử dụng, khai thác các cơ sở nhà, đất sau sắp xếp; rà soát, cập nhật đầy đủ hồ sơ quản lý và cơ sở dữ liệu về tài sản công. Đối với những cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, các đơn vị cần chủ động rà soát, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền hoàn tất thủ tục theo quy định. Việc rà soát, điều chỉnh và cập nhật quy hoạch cũng phải được thực hiện phối hợp với UBND các xã, phường, bảo đảm phù hợp với mục đích sử dụng tài sản.

Đối với các cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành việc xử lý, khai thác, UBND các xã, phường được yêu cầu khẩn trương thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 12423/UBND-XDNĐ ngày 07/10/2026. Các địa phương phải định kỳ báo cáo kết quả về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư phải hoàn thành trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm theo dõi sát tình hình thực hiện tại địa phương, kịp thời xử lý các vướng mắc. Những trường hợp chây ỳ, đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, gây khó khăn, nhũng nhiễu hoặc trục lợi trong quá trình xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sẽ bị xử lý nghiêm; trách nhiệm trong công tác cán bộ cũng được xem xét.

Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức tiếp nhận các cơ sở nhà, đất hoặc khu đất được UBND tỉnh và UBND các xã, phường bàn giao theo đúng quy định. Sau khi tiếp nhận, đơn vị phải khẩn trương xây dựng kế hoạch khai thác quỹ đất ngắn hạn hoặc phương án đấu giá quyền sử dụng đất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc khai thác hoặc tổ chức đấu giá phải thực hiện theo phương án được duyệt và hoàn thành trước ngày 01/12/2026.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính căn cứ kết quả quản lý, xử lý và khai thác nhà, đất dôi dư để tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh có ý kiến về mức tự đánh giá, xếp loại của Chủ tịch UBND các xã, phường trong năm 2026.

Trong khi đó, Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương, cơ quan và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Sở có trách nhiệm định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai, những khó khăn, vướng mắc và các trường hợp chậm tiến độ để kịp thời chỉ đạo, xử lý.