Khánh Hòa: Yêu cầu xử lý các điểm đen, bất cập về tổ chức giao thông

Ngày 2/10, văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Cần triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. (Ảnh: Hoàng Sơn)

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông theo chức năng được giao sau khi giải thể Ban An toàn giao thông các cấp, bảo đảm công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành được duy trì liên tục.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, xử lý các "điểm đen", điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và những bất cập trong tổ chức giao thông. Các hư hỏng kết cấu hạ tầng trên những tuyến đường thuộc phạm vi quản lý phải được phát hiện, khắc phục kịp thời.

Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè đô thị; xóa bỏ các lối đi tự mở trái phép qua đường sắt. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung trong quản lý, giám sát, điều hành giao thông được đẩy mạnh.

Công an tỉnh Khánh Hòa được giao làm đầu mối, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, tập trung kiểm tra hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô, xe chở hàng khối lượng lớn, xe khách giường nằm và phương tiện chạy đường dài vào ban đêm.

Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư, trang bị hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm giao thông đồng bộ trên các tuyến quốc lộ và tại những nút giao thông trọng điểm.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hoạt động vận tải, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và tổ chức giao thông.

Sở này được yêu cầu thường xuyên rà soát, hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ, hệ thống thoát nước; bố trí gờ giảm tốc tại các vị trí giao cắt và kịp thời có giải pháp đối với những khu vực có nguy cơ ùn tắc.

Các giải pháp nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thuộc phạm vi được phân cấp quản lý.