Các thôn trên địa bàn xã Xuân Hải (Khánh Hòa) sôi nổi tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần văn hóa-Đại đoàn kết năm 2026. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Từ những lời ca, điệu múa thấm đẫm tình quê đến các hoạt động chung tay làm sạch đường làng, ngõ xóm, tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa đang lan tỏa trong mỗi cộng đồng dân cư.

Lan tỏa sắc màu văn hóa cộng đồng

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hải Nguyễn Như Nguyên, cho biết, từ ngày 18 đến 24/11, các thôn trên địa bàn xã sôi nổi tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần văn hóa-Đại đoàn kết năm 2026. Không gian ngày hội trở nên rộn ràng với những chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng, nơi các đội văn nghệ thôn mang đến lời ca, điệu múa, làn điệu dân ca và âm hưởng nhạc cụ truyền thống. Mỗi tiết mục là một sắc màu văn hóa, gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào sự đổi thay của địa phương.

Cán bộ địa phương và người dân xem, cổ vũ các hoạt động văn hóa tại xã Xuân Hải. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Tiếng nhạc, lời ca hòa cùng tiếng vỗ tay cổ vũ, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng ấm áp, gần gũi. Không khí ấy càng thêm náo nhiệt với những trò chơi dân gian như nhảy dây tập thể, nhảy bao bố, đội nước tiếp sức… Trên sân chơi, khoảng cách tuổi tác, thôn xóm dường như được xóa nhòa, nhường chỗ cho tiếng cười, sự sẻ chia và tinh thần đồng đội.

Ở các trường học, việc giáo dục truyền thống được triển khai bằng những hoạt động trải nghiệm sinh động. Học sinh được tham quan Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, ngày hội đọc sách và hoạt động hướng nghiệp. Những câu chuyện về quê hương, cội nguồn vì thế không chỉ nằm trên trang sách mà còn trở thành trải nghiệm trực quan, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Từ ngày hội đến hành động vì môi trường

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, Xuân Hải còn đưa tinh thần ngày hội vào những việc làm thiết thực, gắn với phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp” giai đoạn 2026-2030.

Ủy ban nhân dân xã Xuân Hải khen thưởng cho những hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua do địa phương phát động. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Trước đó, ngày 7/11, Ủy ban nhân dân xã phát động đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn, huy động cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp và đông đảo người dân tham gia. Từ những tuyến đường chính, đường liên thôn đến lối đi nội đồng, kênh mương và khu vực công cộng, các lực lượng cùng thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, cắt tỉa cây xanh, trồng hoa và xử lý những điểm ô nhiễm.

Giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương tại ngày hội. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Những con đường sạch hơn, hàng cây được chăm chút, những khu dân cư thêm gọn gàng là kết quả dễ nhận thấy. Nhưng giá trị lớn hơn nằm ở sự chuyển biến trong nhận thức: bảo vệ môi trường không còn là nhiệm vụ riêng của chính quyền hay một tổ chức nào, mà trở thành trách nhiệm chung của mỗi người dân, bắt đầu từ chính nơi mình sinh sống.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Hải tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở tại địa phương. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Hải Nguyễn Phan Thành Phong, cho biết, chuỗi hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, địa phương cũng mong muốn tăng cường sự gắn kết giữa các thôn, tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.

Ngày hội là dịp gặp mặt, giao lưu, khơi dậy ý thức cộng đồng, kết nối sức dân trong xây dựng đời sống văn hóa và phát triển quê hương. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Từ sân khấu văn nghệ rộn rã tiếng hát đến những tuyến đường xanh, sạch, đẹp, tinh thần đại đoàn kết ở Xuân Hải đang được vun đắp bằng những việc làm cụ thể, gần gũi với đời sống. Ngày hội không chỉ là dịp gặp mặt, giao lưu mà còn khơi dậy ý thức cộng đồng, kết nối sức dân trong xây dựng đời sống văn hóa và phát triển quê hương. Đó chính là nền tảng để Xuân Hải hướng đến những khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp, văn minh và giàu bản sắc.