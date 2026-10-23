Khánh Hòa: Xử phạt người phụ nữ 125 triệu đồng vì cho cháu ruột mượn tài khoản ngân hàng

Theo thông tin từ Bộ Công an, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.T.L (trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) số tiền 125 triệu đồng về hành vi cho người khác mượn tài khoản ngân hàng.

Trước đó, năm 2022, bà L mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Nha Trang. Sau đó, bà L giao tài khoản và thông tin tài khoản cho cháu ruột sử dụng, thực hiện các giao dịch liên quan trong thời gian dài, đến khi vụ việc được phát hiện, xử lý.

Căn cứ hành vi vi phạm, bà L bị xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 30 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Bà Đ.T.T.L làm việc với cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng; tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản hoặc mở tài khoản để giao cho người khác sử dụng trái quy định.

Việc cho mượn tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bởi chủ tài khoản có thể mất khả năng kiểm soát các giao dịch phát sinh, không biết rõ mục đích sử dụng dòng tiền và đối tượng thực hiện giao dịch.

Các tài khoản này có thể bị lợi dụng để nhận, chuyển tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Khi xảy ra vụ việc, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật tùy tính chất, mức độ vi phạm và vai trò liên quan.

Để chủ động phòng ngừa, người dân cần bảo mật thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực OTP; không giao quyền kiểm soát tài khoản cho người khác; thường xuyên kiểm tra các giao dịch phát sinh.

Khi phát hiện tài khoản bị sử dụng trái phép hoặc có giao dịch bất thường, cần kịp thời liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ và thông báo cơ quan Công an để phối hợp xử lý.

Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, không vì sự tin tưởng hay quan hệ thân quen mà chủ quan giao tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng, tránh những rủi ro pháp lý và hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra.