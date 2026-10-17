Khánh Hòa: Xử lý tài xế đỗ ô tô ngược chiều từ phản ánh qua VNeTraffic

Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, thông qua hệ thống tiếp nhận phản ánh trên ứng dụng VNeTraffic, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận thông tin về một ô tô con đỗ không đúng quy định tại khu vực số 73/6 đường Trần Quang Khải, phường Nha Trang.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa làm việc với người vi phạm sau khi tiếp nhận phản ánh qua VNeTraffic. (Ảnh: CAKH)

Theo nội dung phản ánh, khoảng 14h04 ngày 14/7/2026, ô tô con mang biển kiểm soát 79E-011.xx đỗ ngược với chiều lưu thông của làn đường, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông tại khu vực.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT tiến hành xác minh, làm việc với người vi phạm là bà N.T.N.T. Qua đó, xác định hành vi đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường và lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Hình ảnh ô tô đỗ ngược chiều lưu thông được người dân phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic. (Ảnh: CAKH)

Hành vi đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo, việc dừng, đỗ xe không đúng quy định, đặc biệt là đỗ xe ngược chiều lưu thông, có thể gây cản trở phương tiện khác, hạn chế tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường đô thị.

Người điều khiển phương tiện cần tuân thủ quy định về dừng, đỗ xe, lựa chọn vị trí phù hợp, không gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.

Việc tiếp nhận, xác minh và xử lý vi phạm thông qua ứng dụng VNeTraffic cũng góp phần phát huy vai trò giám sát của người dân, nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.