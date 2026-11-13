Khánh Hòa: Xử lý nghiêm các hành vi in lậu, phát hành trái phép, xâm phạm quyền tác giả trên môi trường mạng

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động xuất bản và phát triển hoạt động này theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận thông tin, tri thức và xuất bản phẩm có giá trị.

Bạn đọc tại không gian Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Ảnh: Thanh Mai

Cụ thể, đến năm 2030, hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức, hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Các ấn phẩm phục vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu sớm đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cùng các ấn phẩm quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Khánh Hòa được khuyến khích xuất bản.

Chất lượng xuất bản phẩm được nâng cao; ấn phẩm số phát triển theo hướng đa dạng, sáng tạo, phù hợp xu hướng hội nhập. Văn hóa đọc được phát triển lấy người đọc làm trung tâm, từng bước hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng. Các hoạt động giao lưu, hợp tác, quảng bá xuất bản phẩm được đẩy mạnh, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và Khánh Hòa ra nước ngoài.

Tầm nhìn đến năm 2045, hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, con người Khánh Hòa; góp phần phát triển tri thức, xây dựng xã hội học tập và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Để thực hiện các mục tiêu trên, kế hoạch đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: tăng cường tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 04; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động xuất bản; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản, thư viện; phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập; nâng cao chất lượng nội dung xuất bản phẩm. Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò của xuất bản, văn hóa đọc và bản quyền được đẩy mạnh trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và nền tảng số.

Hằng năm tổ chức ít nhất 1 cuộc kiểm tra chuyên đề về hoạt động xuất bản, xử lý nghiêm các hành vi in lậu, phát hành trái phép, xâm phạm quyền tác giả trên môi trường mạng. Đội ngũ làm công tác xuất bản, thư viện được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng khai thác dữ liệu số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý hoạt động xuất bản, thư viện tiếp tục được hoàn thiện; các cơ sở in, phát hành được hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.