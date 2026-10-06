Khánh Hòa: Xử lý hơn 4.100 vi phạm trong tháng cao điểm kiểm soát xe vận chuyển vật liệu

Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát, sỏi và phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp trên các tuyến giao thông.

Hoạt động khai thác, vận chuyển vật liệu tại một mỏ trên địa bàn tỉnh được lực lượng chức năng rà soát, kiểm soát trong đợt cao điểm. (Ảnh: HS)

Qua rà soát, lực lượng CSGT xác định 28 bến bãi, 40 mỏ vật liệu, 8 công trình xây dựng, san lấp và 25 tuyến đường thường xuyên có xe chở vật liệu hoạt động. CSGT cũng lập danh sách 299 chủ phương tiện với 668 xe chở vật liệu và 47 xưởng cơ khí, cơ sở sửa chữa ô tô.

Trên đường thủy, lực lượng chức năng rà soát 7 phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút và 3 dự án thăm dò, khai thác, nạo vét.

Từ khi triển khai cao điểm đến hết ngày 1/10, lực lượng CSGT tổ chức 749 ca tuần tra, kiểm soát đường bộ với 1.963 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm tra gần 10.000 phương tiện.

Qua đó, CSGT lập biên bản 4.175 trường hợp vi phạm, chủ yếu là xe tải, xe đầu kéo, với số tiền phạt tạm tính hơn 4,2 tỷ đồng. Các lỗi phổ biến gồm vi phạm tốc độ; tự ý cơi nới thành thùng xe; chở hàng quá tải, quá khổ; vận chuyển vật liệu xây dựng, đất, đá để rơi vãi trên đường.

Lực lượng CSGT kiểm tra kích thước thành, thùng xe đối với phương tiện vận chuyển vật liệu. (Ảnh: CAKH)

Trên đường thủy nội địa, CSGT tổ chức 40 ca tuần tra, kiểm tra 120 phương tiện, phát hiện và xử phạt 7 trường hợp với số tiền hơn 12 triệu đồng. Đến nay, chưa phát hiện phương tiện vi phạm về gắn thiết bị bơm, hút cát.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, một số phương tiện vận chuyển vật liệu hoạt động không cố định về thời gian, tuyến đường, có biểu hiện né tránh lực lượng chức năng, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý.

Thời gian tới, CSGT tiếp tục bố trí lực lượng kiểm soát theo khung giờ, tuyến đường và địa bàn trọng điểm; tập trung xử lý xe tự ý cải tạo, cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải, để vật liệu rơi vãi trên đường hoặc không bảo đảm điều kiện đăng ký, đăng kiểm.

Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát phương tiện đường thủy có gắn thiết bị bơm, hút cát, sỏi; phối hợp các đơn vị liên quan xác minh nguồn gốc khoáng sản, vật liệu xây dựng để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, kế hoạch thực hiện từ ngày 9/9 - 25/11, nhằm phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến khai thác, tập kết, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản làm vật liệu xây dựng; đồng thời phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông, hư hỏng hạ tầng và ô nhiễm môi trường.