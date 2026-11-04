Khánh Hòa: Xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt, ngăn ngừa tai nạn

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an phường Ba Ngòi, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng đơn vị quản lý đường sắt tổ chức kiểm tra, triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế các vị trí lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: CAKH).

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng tiến hành lắp đặt rào chắn kiên cố, xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Song song với việc xử lý các lối đi tự mở, Công an phường Ba Ngòi trực tiếp đến từng hộ dân sinh sống dọc tuyến đường sắt để tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao thông đường sắt, cảnh báo những nguy cơ và hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi tự ý băng qua đường ray tại các vị trí không được phép.

Đơn vị quản lý đường sắt triển khai lắp đặt rào chắn, xóa bỏ lối đi tự mở nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại phường Ba Ngòi. (Ảnh: CAKH).

Lực lượng chức năng cũng vận động người dân ký cam kết không tự ý tháo dỡ rào chắn, không tái mở các lối đi trái phép và chỉ qua đường sắt tại những vị trí giao cắt hợp pháp, bảo đảm an toàn.

Theo Công an phường Ba Ngòi, việc xóa bỏ các lối đi tự mở không chỉ góp phần lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý phá dỡ rào chắn, mở lối đi ngang qua đường ray; chủ động quan sát, tuân thủ hệ thống biển báo, tín hiệu và các quy định khi đi qua đường ngang, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.