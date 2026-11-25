Ngày 25/11, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với Công an xã Suối Dầu, Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh và UBND xã Suối Dầu tổ chức rào thu hẹp, rào đóng, xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt tại thôn Khánh Thành Bắc.

Lực lượng chức năng thu hẹp và rào đóng 4 lối đi tự mở qua đường sắt tại xã Suối Dầu. (Ảnh: CSGT).

Theo đó, lực lượng chức năng tiến hành rào thu hẹp 2 lối đi tự mở tại Km 1330+800 và Km 1330+840; rào đóng, xóa bỏ 2 lối đi tại Km 1330+730 và Km 1330+990.

Việc xử lý các lối đi tự mở được triển khai theo Quyết định số 358 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xử lý dứt điểm tình trạng lối đi tự mở qua đường sắt.

Theo lực lượng chức năng, các lối đi tự mở qua đường sắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi người dân và phương tiện tự ý băng qua đường ray tại những vị trí không được phép. Việc rào thu hẹp, đóng và xóa bỏ các lối đi góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về an toàn giao thông đường sắt. Từ đó, không tự ý mở lối đi qua đường sắt, không vượt qua đường ray khi chưa bảo đảm an toàn và sử dụng các đường ngang, lối đi hợp pháp khi đi lại.