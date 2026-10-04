Khánh Hòa xếp thứ 12 về chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2026

Sáng 4-10, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, đồng thời công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Với 45,41 điểm, Khánh Hòa xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bảng thứ hạng và điểm số PII năm 2026 của các địa phương (Nguồn: Cơ sở dữ liệu PII năm 2026).

PII được xây dựng nhằm lượng hóa hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Kết quả PII giúp các địa phương nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết, từ đó lựa chọn định hướng, giải pháp phù hợp để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2026, PII gồm 52 chỉ số thành phần, được cấu trúc thành 7 trụ cột. Trong đó, 5 trụ cột đầu vào gồm: Thể chế; Vốn con người và Nghiên cứu và phát triển; Cơ sở hạ tầng; Trình độ phát triển của thị trường; Trình độ phát triển của doanh nghiệp. Hai trụ cột đầu ra gồm: Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ; Tác động.

PII được xây dựng bám sát khung và phương pháp đo lường đổi mới sáng tạo của Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII). Bộ chỉ số được thử nghiệm tại một số địa phương từ năm 2022 và từ năm 2023 được triển khai chính thức trên phạm vi cả nước.