Khánh Hòa xây hồ điều hòa phía Tây Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ điều hòa khu vực phường Tây Nha Trang. Công trình do Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 - 2027.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 584,7 tỷ đồng, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 13,78ha. Trong đó, diện tích hồ điều hòa khoảng 10,28ha; kênh dẫn nước vào hồ khoảng 1,51ha và kênh thoát nước ra sông Cái khoảng 1,24ha.

Các hạng mục chính gồm xây dựng hồ điều hòa kết hợp đường đi bộ, trồng cây xanh; kênh dẫn nước dọc tuyến đường sắt về hồ và kênh thoát nước từ hồ ra sông Cái.

Theo thiết kế, nước từ khu vực dọc đường sắt sẽ được dẫn về hồ để điều tiết, sau đó tiêu thoát ra sông Cái. Giải pháp này nhằm giảm áp lực cho hệ thống thoát nước đô thị, hạn chế nguy cơ ngập úng khi xảy ra mưa lớn.

Đáng chú ý, dự án còn đầu tư hệ thống cống dẫn nước từ trạm bơm thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP Nha Trang) vào hồ, đồng thời xây dựng đường dạo kết nối với trạm bơm.

Khu vực triển khai Dự án hồ điều hòa (cạnh Khu du lịch I-Resort Nha Trang).

Các tuyến kênh dẫn và thoát nước được xây dựng bằng bê tông cốt thép, kết hợp gia cố mái và tường chắn nhằm bảo đảm an toàn, ổn định công trình.

Không chỉ tập trung vào chức năng điều tiết nước, hồ điều hòa còn được định hướng trở thành không gian công cộng phục vụ người dân. Xung quanh hồ sẽ có hệ thống đường đi bộ, các điểm dừng chân ngắm cảnh, ghế đá và cây xanh bóng mát.

Dự án còn xây dựng cầu đi bộ dạng vòm 3 nhịp kết nối hai bờ hồ, hệ thống chiếu sáng, bãi đậu xe, nhà điều hành, khu vệ sinh công cộng và các công trình phụ trợ.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng vừa nâng cao khả năng điều tiết, tiêu thoát nước, vừa tạo thêm không gian vui chơi, thư giãn, góp phần cải thiện môi trường sống và cảnh quan đô thị Nha Trang.

Dự án Hồ điều hòa khu vực phường Tây Nha Trang được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2021 và được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 1/2026. Việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi là cơ sở để chủ đầu tư tiếp tục triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Dự án thuộc nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, có thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế không nhỏ hơn 50 năm.

Dự án sẽ góp phần giảm ngập úng, hoàn thiện hệ thống thoát nước và hình thành không gian xanh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Theo tổng mức đầu tư được phê duyệt, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 268,3 tỷ đồng, chiếm khoảng 46% tổng vốn đầu tư.

Đến nay, dự án đã được bố trí vốn thực hiện trong năm 2026. Đây là điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục triển khai các công việc theo kế hoạch, trong đó chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công các hạng mục.

Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh chịu trách nhiệm về số liệu khảo sát, thiết kế, khối lượng và tổng mức đầu tư; Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra các bước triển khai tiếp theo; Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn và theo dõi giải ngân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa cùng UBND phường Tây Nha Trang được giao phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ được bàn giao cho UBND phường Tây Nha Trang quản lý, khai thác.

Với mục tiêu hoàn thành trong năm 2027, việc tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, bảo đảm nguồn vốn và tổ chức thi công đồng bộ được xác định là những yếu tố quan trọng để dự án phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thiện hạ tầng thoát nước và xây dựng đô thị Nha Trang theo hướng xanh, bền vững.