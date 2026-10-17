Khánh Hòa xây dựng trung tâm hành chính mới tại xã Cam Lâm

Ngày 17/10, lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, Sở đã yêu cầu các đơn vị tư vấn và phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất vị trí khu trung tâm hành chính của tỉnh với diện tích khoảng 116,3 ha thuộc xã Cam Lâm.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa, vị trí làm trung tâm hành chính tỉnh được bố trí tiếp cận các trục đường chính theo quy hoạch nhằm đảm bảo khả năng kết nối về giao thông, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật của khu vực và đáp ứng được yêu cầu về lâu dài.

Khánh Hòa nghiên cứu, đề xuất xây trung tâm hành chính mới tại xã Cam Lâm. Ảnh: Lữ Hồ.

Trước đó, vào tháng 6/2026, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo định hướng quy hoạch, khu vực Nha Trang - Cam Lâm sẽ phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm, hình thành cụm trung tâm hành chính mở rộng nhằm khắc phục tình trạng phân tán hiện nay, nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong đó, Cam Lâm được xác định là không gian chiến lược nhờ lợi thế kết nối với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và các hành lang giao thông liên vùng, giữ vai trò cực hành chính - dịch vụ mở rộng cấp tỉnh.

Khu vực này được định hướng phát triển thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, lấy Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh làm hạt nhân, gắn với các chức năng logistics, thương mại quốc tế, dịch vụ cao cấp và đổi mới sáng tạo.

Về tổ chức không gian, trung tâm hành chính được quy hoạch theo mô hình đa chức năng, tích hợp các khu hành chính, dịch vụ công, thương mại, nhà ở và không gian công cộng, thay vì chỉ tập trung các cơ quan hành chính như mô hình truyền thống.

Không gian trung tâm được tổ chức xoay quanh trục hành chính - công cộng, kết hợp quảng trường cấp tỉnh làm điểm nhấn biểu tượng. Hệ thống giao thông đa phương thức cũng được định hướng phát triển nhằm tăng cường kết nối giữa Nha Trang, Cam Ranh và các khu vực lân cận.

Việc hình thành trung tâm hành chính mở rộng được kỳ vọng không chỉ nâng cao hiệu quả quản trị mà còn tạo động lực tái cấu trúc không gian đô thị, thu hút đầu tư và phát triển các dịch vụ. Qua đó, khu vực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Khánh Hòa trong dài hạn.

Quy hoạch đặt mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời trở thành một trong những cực tăng trưởng cao của quốc gia.