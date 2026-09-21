Khánh Hòa: Xây dựng điểm đến đầu tư, du lịch và hợp tác quốc tế hấp dẫn

Ngày 21/9, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề "Tình hình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây; Dự báo xu hướng và cơ hội, thuận lợi đối với tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn phát triển mới" cho cán bộ chủ chốt.

Hội nghị nhằm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng; những định hướng lớn của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

Bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã thông tin nội dung cốt lõi, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 06-NQ/TW; định hướng lớn của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV. Qua đó, cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên của tỉnh Khánh Hòa nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các chủ trương của Trung ương.

Bên cạnh đó, cán bộ chủ chốt tỉnh Khánh Hòa được cập nhật tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước; phân tích, dự báo những xu hướng lớn, thời cơ, thách thức. Những nội dung này góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Hội nghị cũng quán triệt Chương trình hành động số 33-CTr/TU, ngày 28/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Qua nội dung chuyên đề và Chương trình hành động số 33-CTr/TU, ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu: trong một thế giới vận động nhanh, phức tạp, khó dự báo, đội ngũ cán bộ chủ chốt càng phải chủ động nắm tình hình, nâng cao năng lực dự báo, nhận diện đúng thời cơ, thách thức để có tư duy phát triển phù hợp và hành động kịp thời, hiệu quả.

Trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Khánh Hòa xác định công tác đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và công tác ngoại vụ với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Mỗi hoạt động đối ngoại hướng đến kết quả cụ thể: Thêm đối tác, thêm dự án, thêm thị trường, thêm công nghệ, thêm tri thức và thêm cơ hội phát triển cho tỉnh; đồng thời, làm tốt hơn công tác quảng bá hình ảnh Khánh Hòa, xây dựng thương hiệu địa phương trở thành điểm đến đầu tư, du lịch và hợp tác quốc tế hấp dẫn.