Khánh Hòa: Xác minh, xử lý loạt ô tô chở hàng chạy vào đường hạn chế tải trọng

Ngày 6/10, Công an phường Ninh Chử cho biết đã phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành xác minh, mời làm việc và lập hồ sơ xử lý đối với người điều khiển một số ô tô tải đi vào các tuyến đường có biển báo giới hạn tải trọng trên địa bàn.

Hình ảnh xe tải chạy vào đường cấm được ghi lại. (Ảnh: Công an xã Ninh Chử).

Theo Công an phường Ninh Chử, trước đó, qua công tác nắm tình hình và phản ánh của người dân, lực lượng Công an ghi nhận một số ô tô chở hàng có tải trọng lớn lưu thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Kênh Ngòi (nhánh đường Phạm Ngọc Thạch).

Các tuyến đường trên mới được nâng cấp, làm mới và đã được bố trí biển báo giới hạn tải trọng. Việc phương tiện có tải trọng lớn đi vào các tuyến đường này có nguy cơ gây ảnh hưởng đến nền, mặt đường và hạ tầng giao thông.

Qua xác minh thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp, Công an phường Ninh Chử ghi nhận các phương tiện mang biển kiểm soát 85A-150.xx, 85A-13xx, 79A-634.xx, 85C-012.xx, 85C-050.xx, 85H-013.xx lưu thông trên các tuyến đường nói trên. Trong đó, phần lớn phương tiện có tổng tải trọng toàn bộ xe khoảng 12 tấn.

Xe ô tô có tải trọng lớn đi vào có nguy cơ gây ảnh hưởng đến nền, mặt đường và hạ tầng giao thông ở phường Ninh Chử.

Sáng 6/10, Công an phường Ninh Chử phối hợp Phòng CSGT mời người điều khiển các phương tiện mang biển kiểm soát 85C-050.xx và 85A-136.xx đến xác minh và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Sau khi làm việc, lực lượng chức năng yêu cầu người điều khiển phương tiện ký cam kết chấp hành quy định, không tái phạm việc đưa phương tiện vào các tuyến đường có biển báo hạn chế tải trọng.

Đối với các phương tiện còn lại, Công an phường Ninh Chử đang tiếp tục phối hợp Phòng CSGT xác minh, mời chủ phương tiện, người điều khiển đến làm việc để xử lý theo quy định.

Theo Công an phường Ninh Chử, việc kiểm tra, xử lý nhằm bảo đảm TTATGT. Đồng thời góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông tại các tuyến đường mới được nâng cấp, làm mới trên địa bàn.

Công an phường Ninh Chử cũng đề nghị người dân khi phát hiện các phương tiện có dấu hiệu vi phạm TTATGT cung cấp thông tin, hình ảnh, video cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Các hình ảnh, video phản ánh cần thể hiện rõ địa điểm, thời gian ghi nhận và phương tiện liên quan để cơ quan chức năng có cơ sở xác minh, xử lý theo quy định.