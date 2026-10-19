Khánh Hòa xác minh vụ bé gái 9 tháng tuổi tử vong tại bệnh viện

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong nghi sau khi tiêm thuốc tại bệnh viện. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 19/10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ việc bé gái 9 tháng tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa.

Theo thông tin ban đầu, bé gái bị sốt trong 5 ngày nên được gia đình đưa đến bệnh viện để điều trị. Sau khi được tiêm thuốc tại đây, bé có biểu hiện tím tái và tử vong vào tối 18/10.

Trước đó, nhiều đoạn video ghi lại cảnh người nhà bức xúc, phản ứng tại bệnh viện sau khi bé gái qua đời được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Viết Thái, Cố vấn cấp cao Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa, cho biết bệnh viện đã nắm được thông tin. Trong ngày 19/10, bệnh viện dự kiến tổ chức họp hội đồng chuyên môn để xem xét, đánh giá sự việc.

Đại diện bệnh viện cho biết sẽ thông tin lại sau khi có kết quả đánh giá. Mối liên hệ giữa việc tiêm thuốc và diễn biến sức khỏe dẫn đến tử vong chưa được xác định chính thức.

Vụ việc đang nhận được sự quan tâm của dư luận, trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an toàn người bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ, luôn được đặt lên hàng đầu trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng và đơn vị liên quan làm rõ.