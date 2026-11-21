Chính quyền vào cuộc xác minh phản ánh về hoạt động san gạt đất đá ven biển dưới chân đèo Lương Sơn

Ngày 20/11, đại diện Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, hiện đơn vị đang làm việc với doanh nghiệp liên quan đến phản ánh về hoạt động thi công, san gạt đất đá tại khu vực dưới chân đèo Lương Sơn, phường Bắc Nha Trang và sẽ có thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư dự án Nha Trang Diamond Resort cung cấp hồ sơ.

Trước đó, nhiều trang mạng xã hội phản ánh xe tải, máy xúc hoạt động tại bãi Miễu, khu vực ven biển nằm dưới chân đèo Lương Sơn, dọc đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là nơi triển khai Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Nha Trang Diamond Resort do Công ty TNHH Phú Hưng Phát làm chủ đầu tư.

Khu vực bãi biển tại phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) sau khi được dọn dẹp, ghi nhận ngày 20/11. Ảnh: H.C.

Như thông tin phản ánh, những ngày giữa tháng 11, xe tải chở đất đá đến khu vực ven bờ rồi đổ vật liệu, sau đó máy xúc san gạt mặt bằng. Hình ảnh đăng tải cho thấy xe tải, máy xúc làm việc sát mép nước. Theo phản ánh, phần mặt bằng kéo dài hàng trăm mét từ bờ ra phía biển. Công trường được quây kín ở phía giáp đường Phạm Văn Đồng, trong khi địa hình dưới chân đèo khó tiếp cận, khiến việc quan sát toàn bộ đường đi của phương tiện từ bên ngoài gặp khó khăn.

Chủ đầu tư Nha Trang Diamond Resort nói gì về phản ánh san gạt đất đá ven biển dưới chân đèo Lương Sơn?

Về phía chủ đầu tư, Công ty TNHH Phú Hưng Phát xác nhận đã sử dụng xe tải, máy xúc để dọn mặt bằng dự án. Theo doanh nghiệp, rác thải, xà bần và đất đá đã tồn đọng từ trước tại nhiều vị trí trong công trường, kể cả phần tiếp giáp biển. Công ty cho biết mục đích huy động phương tiện là thu gom số vật liệu này, vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan trong phạm vi dự án.

Về hình ảnh xe tải đổ vật liệu gần mép nước, chủ đầu tư cho rằng vị trí quan sát từ bên ngoài chỉ cho thấy một phần hoạt động của phương tiện. Theo công ty, để xác định nguồn đất đá, cần làm rõ xe nhận vật liệu ở đâu, có đi qua cổng công trường hay chỉ di chuyển giữa các vị trí bên trong. Doanh nghiệp khẳng định các xe tải xuất hiện trong hình ảnh được sử dụng để thu gom xà bần nội bộ, công ty không đưa đất đá từ nơi khác đến để san lấp, tạo thêm mặt bằng về phía biển.

Khu vực bãi biển trước khi được dọn dẹp mặt bằng. Ảnh: H.C.

Chủ đầu tư cho biết sẵn sàng cung cấp dữ liệu camera tại cổng ra vào, sổ nhật ký bảo vệ và nhật ký công trường trong hơn một tháng. Theo công ty, thời điểm xuất hiện của xe tải trong hình ảnh do trang mạng xã hội ghi nhận có thể đối chiếu với từng lượt phương tiện qua cổng. Nhật ký công trường cùng thời điểm sẽ giúp làm rõ công việc mà các xe này được giao thực hiện.

Đối với phản ánh mặt bằng kéo dài hàng trăm mét ra phía biển, doanh nghiệp cho biết đã so sánh ảnh vệ tinh chụp khu vực bãi Miễu trước đợt dọn dẹp với ảnh chụp từ trên cao sau đó, đồng thời đối chiếu với bản đồ tọa độ ranh giới dự án. Từ các tài liệu này, chủ đầu tư cho rằng vị trí mép nước vẫn như trước. Công ty cũng cho biết đã mời Văn phòng Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận loại vật liệu có tại hiện trường và vị trí hoạt động của máy móc so với mốc giới dự án.

Trước đó, ông Nguyễn Trần Công Huy - Giám đốc Công ty TNHH Phú Hưng Phát, đã ký Công văn số 26/2026/CV-PHP-PL gửi Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang. Trong công văn, doanh nghiệp đề nghị chính quyền trực tiếp kiểm tra khu vực giáp biển, đối chiếu vị trí máy móc và phạm vi hoạt động thực tế với hồ sơ cho thuê đất, mặt biển.

Căn cứ được doanh nghiệp viện dẫn là Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Theo công văn, diện tích công ty được thuê theo quyết định này gồm 126.661 m² đất và 84.605 m² mặt biển tại thôn Lương Sơn, xã Vĩnh Lương trước đây, thời hạn đến ngày 1/8/2057. Vị trí, kích thước và ranh giới khu vực cho thuê được xác định theo tờ trích đo địa chính lập ngày 17/9/2008.

Chủ đầu tư hiện đang rà soát tờ trích đo năm 2008 cùng bản trích đo địa chính ngày 1/10/2026. Doanh nghiệp đề nghị cơ quan chuyên môn đo đạc tại thực địa nếu cần, qua đó xác định vị trí máy móc và phần mặt bằng được thu dọn tại bãi Miễu so với ranh giới thể hiện trong hồ sơ.

Riêng với thông tin có xe chở vật liệu từ bên ngoài vào đổ tại khu vực ven biển, Công ty TNHH Phú Hưng Phát cho biết sẽ gửi đơn trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đề nghị các trang mạng xã hội cung cấp hình ảnh, video cho cơ quan công an để xác minh. Doanh nghiệp đề nghị làm rõ cả khả năng có cá nhân thực hiện công việc ngoài phạm vi được giao hoặc lợi dụng địa bàn dự án để đổ vật liệu.