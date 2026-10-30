Khánh Hòa: Xã Phước Hậu nâng tầm giá trị nông sản từ liên kết sản xuất

Công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Đan Ninh Thuận phân loại chất lượng sản phẩm măng tây xanh sau thu hoạch để cung ứng ra thị trường và xuất khẩu. (Ảnh: TUẤN HỮU)

Khi kỹ thuật được chuyển giao, đầu ra được bảo đảm, hạt giống gieo xuống không chỉ mang theo kỳ vọng mùa màng mà còn mở ra hướng nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế bền vững.

Gắn sản xuất với thị trường

Trên những luống măng tây xanh ở thôn Phước An 2, nhiều nông dân cần mẫn thu hoạch từng cành non. Nhờ liên kết với doanh nghiệp, nông sản có đầu ra ổn định hơn, người trồng luôn chủ động trong tính toán sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế như mong muốn.

Nông dân địa phương thu hoạch măng tây xanh. (Ảnh: TUẤN HỮU)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Hậu Đàng Năng Tom, cho biết, mô hình trồng măng tây xanh được Hội Nông dân xã Phước Hậu phối hợp Ủy ban nhân dân xã, liên kết với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh Đan Ninh Thuận triển khai thí điểm từ năm 2025. Từ 9 hộ tham gia ban đầu, với diện tích 5ha tại hai thôn Phước An 1 và Phước An 2, đến nay mô hình đã mở rộng lên 14 hộ, diện tích 6,5ha.

Sau khoảng 4-6 tháng chăm sóc, cây bắt đầu cho thu hoạch. Mỗi sào có thể đạt sản lượng bình quân 8-10kg/ngày. Mỗi chu kỳ thu hoạch kéo dài khoảng 2,5-3 tháng, sau đó cây cần khoảng 1 tháng để phục hồi trước khi bước vào chu kỳ tiếp theo.

Giá thu mua dao động từ 40.000-70.000 đồng/kg, tùy chất lượng và thị trường. Nếu được chăm sóc tốt, vườn cây có thể khai thác từ 5-8 năm. Hiệu quả bước đầu cho thấy đây là hướng chuyển đổi cây trồng có triển vọng, giúp nông dân nâng cao giá trị trên diện tích canh tác.

Vườn măng tây xanh của gia đình bà Trần Thị Thảo cho thu hoạch 20kg/ngày, đem lại thu nhập cao. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Bà Trần Thị Thảo ở thôn Phước An 2, chia sẻ: Gia đình trồng 2 sào (2.000m²) măng tây xanh, mỗi ngày thu khoảng 20kg sản phẩm. Nhờ liên kết với doanh nghiệp, sản phẩm ổn định đầu ra, cho nên cải thiện thu nhập đáng kể.

Không dừng ở măng tây xanh, Phước Hậu còn đẩy mạnh liên kết Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh Đan Ninh Thuận sản xuất ngô giống và ngô non. Hiện, diện tích ngô giống liên kết đạt khoảng 450ha/vụ. Tham gia mô hình, nông dân được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ giống, phân bón và thỏa thuận giá thu mua ngay từ đầu vụ, cho nên không còn lo đầu ra.

Nông dân xã Phước Hậu còn đẩy mạnh liên kết với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh Đan Ninh Thuận sản xuất ngô giống và ngô non. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh Đan Ninh Thuận cho hay: Tháng 4/2026, mô hình trồng ngô non theo chuỗi giá trị tiếp tục được triển khai với 25 hộ tại các thôn Phước An 1, Phước An 2, Phước Thiện và Ninh Quý trên diện tích 9ha. Sự đồng hành của doanh nghiệp giúp nông dân tiếp cận quy trình sản xuất phù hợp và tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa đồng ruộng với nhu cầu thị trường.

Sơ chế sản phẩm ngô non sau thu hoạch tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh Đan Ninh Thuận. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Củng cố kinh tế hợp tác, tạo đà phát triển bền vững

Với hơn 3.000ha đất canh tác, cùng nguồn nước tưới từ các hồ Lanh Ra, Sông Cái và Đa Nhim, Phước Hậu có điều kiện phát triển nông nghiệp đa dạng. Phát huy lợi thế này, địa phương chú trọng tổ chức sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, tập trung vào các sản phẩm chủ lực như nho, táo, ngô, măng tây xanh và chăn nuôi bò, dê, cừu, heo.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hậu, cho biết, thông qua các mô hình liên kết, dự án hỗ trợ vốn và việc củng cố tổ chức kinh tế tập thể, toàn xã hiện có 9 hợp tác xã nông nghiệp và 15 tổ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi. Các hợp tác xã góp phần tổ chức, điều phối sản xuất trên diện tích khoảng 3.000ha cây trồng, trong đó có 3 cánh đồng lúa lớn với tổng diện tích 868ha.

Cùng với thúc đẩy liên kết, Hội Nông dân xã phối hợp Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân gần 5,6 tỷ đồng cho 161 hội viên thực hiện 15 dự án phát triển chăn nuôi bò, dê, trồng và chế biến táo. Nguồn vốn tín dụng chính sách cũng được phát huy hiệu quả thông qua hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ hơn 60 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 1.360 hộ vay vốn sản xuất, kinh doanh.

Hàng nghìn hộ nông dân xã Phước Hậu được vay vốn tín dụng chính sách để đầu tư sản xuất. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Thời gian tới, Hội Nông dân xã Phước Hậu tiếp tục phối hợp chính quyền, doanh nghiệp và hợp tác xã duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả; đẩy mạnh chuyển giao khoa học-kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, vận động nông dân tham gia các tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp. Đồng thời, nguồn vốn hỗ trợ và tín dụng chính sách sẽ tiếp tục được quản lý, sử dụng hiệu quả để tạo thêm điều kiện phát triển sản xuất.

Doanh nghiệp ngoài nước đến tìm hiểu, tìm cơ hội liên kết đầu tư cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh Đan Ninh Thuận để phát triển sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, tập trung vào các sản phẩm chủ lực như nho, táo, ngô, măng tây xanh. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Từ những mô hình liên kết cụ thể, nông dân Phước Hậu đang từng bước thay đổi tư duy làm nông nghiệp, không chỉ chú trọng năng suất mà còn quan tâm chất lượng, thị trường và giá trị sản phẩm. Khi người trồng, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng đồng hành, nông sản có thêm cơ hội nâng giá trị, còn người nông dân vững tin hơn trên hành trình phát triển kinh tế gia đình.