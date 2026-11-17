Lãnh đạo UBND và Ủy ban MTTQ xã Ninh Phước, trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại địa phương tại ngày hội.

Tham dự ngày hội có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Phước cùng đông đảo nhân dân địa phương. Tại đây, các đại biểu và bà con đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết tại khu dân cư trong năm 2026.

Được biết, Liên khu dân cư 3 thôn hiện có 1.945 hộ với 8.733 nhân khẩu. Trong thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý thôn và các đoàn thể vận động người dân tích cực phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh trật tự. Diện mạo khu dân cư ngày càng khởi sắc với cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, nếp sống văn minh được lan tỏa sâu rộng.

Đặc biệt, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm, nhất là nghệ thuật làm gốm Chăm Bàu Trúc luôn được chú trọng, gắn kết hài hòa với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả thiết thực với 7 căn nhà Đại đoàn kết được hỗ trợ xây dựng trong năm 2026 (trong đó 2 căn đã hoàn thành, bàn giao và 5 căn đang triển khai).

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Ninh Phước đã trao 10 phần quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. UBND xã Ninh Phước cũng công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2026 cho 17 hộ gia đình, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua tại cơ sở tại ngày hội.