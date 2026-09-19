Khánh Hòa: Xã Diên Khánh nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Lần tìm từng manh mối

Theo lãnh đạo xã Diên Khánh, việc nắm chắc thông tin về địa bàn có ý nghĩa quan trọng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Vì vậy, địa phương tập trung rà soát cơ sở dữ liệu, kết luận địa bàn cùng các nguồn thông tin liên quan đến những liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Từ các dữ liệu thu thập được, địa phương tiếp tục tìm gặp nhân chứng lịch sử, những người từng công tác trong lĩnh vực thương binh - xã hội và người am hiểu địa bàn qua các thời kỳ để thu thập, đối chiếu thông tin.

Những câu chuyện, địa danh, dấu tích được tổng hợp, kiểm chứng, từ đó khoanh vùng các địa điểm cần khảo sát, tìm kiếm. Đây là công việc đòi hỏi sự kiên trì bởi sau nhiều năm, thông tin về nơi an táng ban đầu của liệt sĩ có thể không còn đầy đủ, trong khi địa hình cũng có nhiều thay đổi.

Xã Diên Khánh nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trước khi tổ chức khai quật, những địa điểm được cung cấp thông tin đều được đối chiếu với hồ sơ, đặc điểm địa hình và các nguồn dữ liệu khác.

Khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh cũ là một trong những địa điểm được địa phương tập trung rà soát, xác minh. Trên cơ sở thông tin thu thập được, xã phối hợp với lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành khảo sát, xác định phạm vi và tổ chức khai quật.

Từ sáng 19/8 - 4/9, các lực lượng đã tìm kiếm tại khu vực này và quy tập được 39 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Trong số này, 38 hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Sau khi cất bốc, 13 hài cốt được chuyển về Nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung (phường Tây Nha Trang).

26 hài cốt còn lại được bảo quản tại phòng bảo quản hài cốt liệt sĩ do địa phương bố trí ngay tại trụ sở, chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo kế hoạch.

Tiếp tục xác định danh tính liệt sĩ

Tìm kiếm, quy tập hài cốt mới là một phần trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, các lực lượng còn phải tiến hành bảo quản, lấy mẫu sinh phẩm, giám định và xác định danh tính liệt sĩ.

Vì vậy, sau mỗi đợt tìm kiếm, xã Diên Khánh tiếp tục phối hợp với các lực lượng chuyên môn thực hiện những bước tiếp theo. Những hài cốt đủ điều kiện được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung thông tin về các trường hợp liệt sĩ chưa tìm thấy, những khu vực còn nghi vấn và các nguồn tin mới phát sinh.

Công tác tìm kiếm vẫn gặp nhiều khó khăn do địa hình tại một số khu vực đã thay đổi theo thời gian, nhân chứng ngày càng ít, trong khi phương tiện, thiết bị phục vụ tìm kiếm còn hạn chế.

Những hài cốt liệt sĩ đang được bảo quản tại xã Diên Khánh.

Do đó, nhiệm vụ này cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, lực lượng tìm kiếm, quy tập, các cơ quan chuyên môn và người dân.

Lãnh đạo địa phương cho biết, thời gian tới, xã tiếp tục rà soát, xác minh các nguồn thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng để tìm kiếm, quy tập những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại, đồng thời sớm xác định danh tính đối với các hài cốt đã được quy tập.

Mỗi thông tin mới, dù nhỏ, đều được địa phương tiếp nhận, xem xét và kiểm chứng, bởi phía sau đó có thể là một manh mối quan trọng, góp phần rút ngắn hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.