Khánh Hòa: Vượt đường ngang khi đèn đỏ bị camera ghi lại, tài xế ô tô lĩnh phạt

Ngày 30/9, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, đơn vị đã xác minh video clip ghi nhận hành vi vi phạm tại Km 1255+150, đường ngang cảnh báo tự động trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc thôn Phú Cang 2 Nam, xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Hình ảnh xe ô tô con biển kiểm soát 79A-254.xx có hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng qua camera.

Hình ảnh từ camera ngành đường sắt ghi nhận, vào lúc 16h32 ngày 25/9/2026, ô tô con biển kiểm soát 79A-254.xx có hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Ngày 29/9, Trạm CSGT Ninh Hòa đã mời ông D.Q.L, chủ phương tiện, đến làm việc. Tại đây, ông D.Q.L xác nhận đã giao xe cho anh D.Q.T điều khiển vào thời điểm xảy ra vi phạm.

Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định anh D.Q.T là người điều khiển ô tô biển kiểm soát 79A-254.xx thực hiện hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Cán bộ Trạm CSGT Ninh Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông D.Q.T.

Trạm CSGT Ninh Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông D.Q.T về hành vi trên, theo khoản 9 Điều 13 Nghị định 81/2026/NĐ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt.

Theo quy định, hành vi người điều khiển ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu cảnh báo tại các đường ngang đường sắt, không cố tình vượt khi đèn đỏ đã bật sáng, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.