Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 đã quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Vùng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Năm 2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Toàn Vùng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và xử trí đúng đối sách các tình huống trên biển; qua đó giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển và bảo đảm an toàn, an ninh Căn cứ quân sự Cam Ranh.

Phát biểu chỉ đạo, Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Hải quân biểu dương những thành tích nổi bật của Vùng 4 Hải quân trong năm qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Tư lệnh Hải quân yêu cầu toàn Vùng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời, Vùng 4 cần đổi mới phương thức nắm, đánh giá tình hình; nâng cao năng lực quản lý biển đảo và khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động tham mưu, xử trí kịp thời các tình huống, kiên quyết không để bị động, bất ngờ. Trong công tác huấn luyện, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường và vũ khí trang bị; tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm và trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Bên cạnh đó, đơn vị cần siết chặt nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng; thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng số và năng lực giải quyết tình huống tư tưởng cho bộ đội. Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân cũng lưu ý Vùng 4 bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe bộ đội; triển khai hiệu quả chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, phủ xanh căn cứ Cam Ranh và đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, thúc đẩy hợp tác hữu nghị với hải quân các nước.

Nhân dịp này, Vùng 4 Hải quân đã tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026, phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2027 và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.