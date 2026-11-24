Ngày 24/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 vừa phối hợp với Công an phường Bảo An tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, cửa hàng dọc tuyến quốc lộ 1, khu vực Bến xe Ninh Thuận chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường Bảo An tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông. (Ảnh: CAKH).

Tại các cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng trực tiếp phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT; đồng thời nhắc nhở các chủ hộ kinh doanh nâng cao trách nhiệm, không để hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Trong đó, lực lượng chức năng tập trung vận động các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng, lề đường, không để phương tiện dừng, đỗ trái quy định để đón, trả khách, bốc xếp hàng hóa gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Qua tuyên truyền, vận động, 12 hộ kinh doanh đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT, không sử dụng lòng, lề đường trái quy định để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Hoạt động này góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời phát huy hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cơ sở trong công tác bảo đảm TTATGT ngay từ địa bàn cơ sở.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 sẽ tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.