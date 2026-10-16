Khánh Hòa vận động hiến tặng tài liệu, hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Trường Sa

Phối cảnh công trình Bảo tàng Trường Sa

Theo Quyết định số 1997/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa, Bảo tàng Trường Sa được định hướng phát triển thành một thiết chế văn hóa - giáo dục đa năng, hiện đại và tiêu biểu của địa phương. Dự án đã được khởi công xây dựng trên diện tích rộng 20.700m2 tại xã Cam Lâm.

Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân cả nước, mà còn là biểu tượng khẳng định chủ quyền thiêng liêng, không thể tách rời của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa.

Nhằm làm phong phú hệ thống hiện vật và tư liệu trưng bày, tỉnh Khánh Hòa phát động cuộc vận động rộng rãi, kêu gọi sự chung tay đóng góp của các cơ quan Trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang, các nhà khoa học, nhà sưu tập, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài.

Nội dung sưu tầm, hiến tặng các tài liệu, hiện vật gốc có nguồn gốc xác thực, gắn với các chủ đề trưng bày cốt lõi của bảo tàng. Trong đó bao gồm: tư liệu về vị trí, điều kiện tự nhiên như bản đồ, hải đồ, nghiên cứu địa chất và sinh thái biển...

Các tài liệu khẳng định tầm vóc địa chiến lược, quốc phòng - an ninh, giao thông hàng hải và cơ sở pháp lý quốc tế trên Biển Đông; cùng hệ thống bằng chứng lịch sử giữ nước như châu bản, sắc phong, thư tịch cổ và kỷ vật của cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ, đặc biệt là tư liệu về cuộc chiến đấu bảo vệ Gạc Ma năm 1988.

Bên cạnh đó, cuộc vận động cũng chú trọng thu thập và hiến tặng các kỷ vật, ngư cụ, tư liệu phản ánh chân thực đời sống kinh tế - xã hội, sinh hoạt văn hóa của quân dân trên đảo, cùng những thư từ, quà tặng thể hiện tình cảm, sự gắn kết bền chặt giữa đất liền với Trường Sa.

Công tác tiếp nhận được triển khai linh hoạt thông qua các hình thức hiến tặng tự nguyện, chuyển giao hoặc cung cấp thông tin. Các cá nhân, tổ chức có thể bàn giao trực tiếp tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, gửi qua đường bưu điện, liên hệ để lực lượng chuyên môn đến tận nơi tiếp nhận đối với các hiện vật cồng kềnh hoặc trường hợp người lưu giữ là cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ gặp khó khăn trong đi lại.

Phối cảnh không gian bên trong Bảo tàng Trường Sa

Chương trình được thực hiện xuyên suốt trong giai đoạn 2026 – 2027, gắn liền với các đợt vận động cao điểm nhân dịp Ngày giải phóng Trường Sa (29.4) và sự kiện Gạc Ma (14.3). Toàn bộ hiện vật, tư liệu tiếp nhận sẽ được kiểm kê, thẩm định khoa học, bảo quản và trưng bày trang trọng theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Thông tin liên hệ và đầu mối tiếp nhận: Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa - Địa chỉ: Số 16 đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3822277

Đầu mối phụ trách: Ông Nguyễn Thanh Phong – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa (Điện thoại: 0918.981.128); ông Mai Ngọc Đa – Trưởng phòng Nghiên cứu - Sưu tầm (Điện thoại: 0989.008.809).