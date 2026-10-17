Khánh Hòa vận động hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa

Cảnh quan Công trình Bảo Tàng Trường Sa.

Bảo tàng Trường Sa đã được tỉnh Khánh Hòa khởi công xây dựng, hướng đến mục tiêu lưu giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các tài liệu, hiện vật được vận động tiếp nhận bao gồm tư liệu về vị trí, điều kiện tự nhiên, diện mạo và vai trò chiến lược của Trường Sa; những dấu mốc Trường Sa trong lịch sử Việt Nam; hoạt động của quân và dân trên quần đảo; quá trình xây dựng, phát triển, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội; tình cảm, sự gắn bó và đóng góp của đất liền đối với Trường Sa, cùng hình ảnh, tư liệu nghe nhìn phản ánh Trường Sa hôm nay.

Việc tiếp nhận được thực hiện dưới hình thức hiến tặng tự nguyện, chuyển giao hoặc cung cấp thông tin từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong, ngoài nước. Thời gian tiếp nhận diễn ra thường xuyên, liên tục kể từ ngày phát động. Tất cả tài liệu, hiện vật gửi về sẽ được kiểm kê, thẩm định, phân loại, bảo quản và tôn vinh trang trọng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Các tổ chức, cá nhân có tài liệu, hiện vật hoặc thông tin liên quan đến Trường Sa có thể liên hệ Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, số 16 đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; điện thoại 0258.3822277.

Đầu mối tiếp nhận gồm ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, điện thoại 0918.981.128 và ông Mai Ngọc Đa, Trưởng phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, điện thoại 0989.008.809.

Cuộc vận động không chỉ góp phần bổ sung nguồn tư liệu, hiện vật quý cho Bảo tàng Trường Sa mà còn lan tỏa tình yêu biển, đảo, ý thức gìn giữ lịch sử và trách nhiệm của mỗi người dân đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.