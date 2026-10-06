Khánh Hòa và tỉnh Champasak ký kết ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2031

Chiều 6-10, UBND tỉnh Khánh Hòa và Chính quyền tỉnh Champasak (Lào) tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2031. Tham dự lễ ký kết, về phía tỉnh Khánh Hòa có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Về phía tỉnh Champasak có đồng chí Phimphon Phandanouvong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành hai tỉnh.

Quang cảnh lễ ký kết.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà và đồng chí Nguyễn Long Biên tham dự lễ ký kết.

Đồng chí Phimphon Phandanouvong tham dự lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Biên cho biết, sau hợp nhất, tỉnh Khánh Hòa có không gian phát triển rộng lớn với nhiều tiềm năng, lợi thế về biển, du lịch, công nghiệp, năng lượng và giao thương quốc tế. Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; GRDP ước tăng 11,21%, đứng thứ 8/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và dẫn đầu khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với hơn 20,4 triệu lượt khách, doanh thu đạt gần 68.000 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, gắn bó và thủy chung giữa Việt Nam và Lào, quan hệ giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Champasak trong 20 năm qua đã không ngừng được vun đắp, củng cố và ngày càng phát triển tốt đẹp, trở thành cầu nối gắn kết tình cảm và hợp tác giữa Nhân dân hai tỉnh. Trao đổi đoàn các cấp được duy trì thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu; giao lưu văn hóa, nghệ thuật diễn ra sôi nổi; hợp tác chuyên ngành tiếp tục được duy trì trong các lĩnh vực tư pháp, giáo dục - đào tạo và nông nghiệp; hợp tác kinh tế từng bước được mở rộng với doanh nghiệp hai tỉnh. Do đó, việc hai tỉnh ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2031 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới trên nền tảng những kết quả đã đạt được trong 20 năm qua…

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà và các đại biểu chứng kiến đồng chí Nguyễn Long Biên và đồng chí Phimphon Phandanouvong thực hiện nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Long Biên tặng quà lưu niệm cho đồng chí Phimphon Phandanouvong.

Đồng chí Phimphon Phandanouvong tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Long Biên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phimphon Phandanouvong cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời nhấn mạnh, mối quan hệ giữa tỉnh Champasak và Khánh Hòa đã không ngừng được vun đắp, củng cố và ngày càng phát triển tốt đẹp, trở thành cầu nối gắn kết tình cảm và hợp tác giữa Nhân dân hai tỉnh. Đồng chí Phimphon Phandanouvong chúc mừng những kết quả rất ấn tượng mà tỉnh Khánh Hòa đã đạt được sau sáp nhập, điều này thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh. Thời gian tới, hai tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, các sở, ngành; đẩy mạnh giao lưu Nhân dân, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục; tạo điều kiện để hai bên tổ chức các hoạt động khảo sát, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi, quảng bá sản phẩm và hình ảnh của hai địa phương, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết và mở rộng quan hệ hợp tác giữa Champasak và Khánh Hòa…

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà cùng các đại biểu hai tỉnh tại lễ ký kết.

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai địa phương đã trao đổi và thực hiện ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2031. Theo đó, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các lĩnh vực hợp tác đã triển khai; đồng thời mở rộng hợp tác phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của mỗi địa phương, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, thương mại và du lịch. Hai bên cũng sẽ tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giao lưu Nhân dân, văn hóa - nghệ thuật, thanh niên; phối hợp triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027.