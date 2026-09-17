Khánh Hòa và Jeju thúc đẩy kết nối du lịch, mở rộng các lĩnh vực hợp tác

Chiều 17-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tổ chức Du lịch Jeju (JTO). Ông Ko Seung-chul - Chủ tịch Tổ chức Du lịch Jeju tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển du lịch của Khánh Hòa và Jeju, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng sản phẩm, xúc tiến thị trường, phát triển du lịch gắn với văn hóa, thể thao biển. Đồng thời, thảo luận khả năng tăng cường trao đổi khách và kết nối giao thông hàng không giữa hai địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Ko Seung-chul cho rằng Khánh Hòa và Jeju có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, nhất là lợi thế về biển, cảnh quan, đường bờ biển đẹp, ngành du lịch phát triển và các hoạt động thể thao biển. Đây là nền tảng thuận lợi để hai địa phương tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và xây dựng những sản phẩm du lịch phù hợp. Chủ tịch Tổ chức Du lịch Jeju bày tỏ mong muốn cuộc làm việc lần này sẽ tạo thêm nền tảng để Jeju và Khánh Hòa mở rộng kết nối, từng bước cụ thể hóa các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Long Biên phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Biên cảm ơn sự đón tiếp của Tổ chức Du lịch Jeju; đồng thời đánh giá cao những điểm tương đồng và tiềm năng hợp tác giữa Khánh Hòa và Jeju. Với lợi thế về biển, đảo, cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và du lịch nghỉ dưỡng, hai địa phương có nhiều điều kiện để nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Long Biên cho biết, Khánh Hòa đang định hướng phát triển du lịch theo chiến lược dài hạn, tầm nhìn đến năm 2045. Từ đó cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, sản phẩm và lộ trình triển khai theo từng giai đoạn. Tỉnh xác định phát triển du lịch không tách rời văn hóa, đồng thời tăng cường liên kết với nông nghiệp, năng lượng, du lịch khám phá và các loại hình du lịch đặc thù để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.

Đồng chí Nguyễn Long Biên tặng quà lưu niệm cho ông Ko Seung-chul.

Khánh Hòa có hệ thống di tích, di sản văn hóa phong phú, cùng nhiều tài nguyên thiên nhiên có giá trị, trong đó Vườn quốc gia Núi Chúa được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Việc khai thác hài hòa các giá trị văn hóa, thiên nhiên và lợi thế biển là cơ sở để tỉnh định hình những sản phẩm du lịch khác biệt, hướng đến phát triển bền vững.

Để đưa tiềm năng hợp tác thành những chương trình cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin, nghiên cứu thị trường và thúc đẩy kết nối giữa các cơ quan, tổ chức du lịch và doanh nghiệp. Trong đó, Khánh Hòa mong muốn cùng Jeju nghiên cứu việc thiết lập kết nối đường bay, tạo thuận lợi cho trao đổi khách và tăng cường giao lưu giữa hai địa phương.

Ông Ko Seung-chul tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Long Biên.

Bên cạnh du lịch, trước nhu cầu lao động của Jeju, nhất là lao động phổ thông và lao động thời vụ, Khánh Hòa mong muốn hai bên nghiên cứu khả năng hợp tác đưa lao động của tỉnh sang Jeju làm việc trong những ngành nghề phù hợp. Đồng chí Nguyễn Long Biên đề nghị hai địa phương xác định các đầu mối để tiếp tục trao đổi, xúc tiến, sớm cụ thể hóa hai nội dung về kết nối đường bay và hợp tác lao động.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Khánh Hòa mong muốn quan hệ với Jeju từng bước được mở rộng, đi vào chiều sâu, về lâu dài có thể nghiên cứu tiến tới thiết lập quan hệ hợp tác chính thức giữa hai địa phương.