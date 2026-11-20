Sáng 20-11, tại phường Nha Trang, Sở Công Thương Khánh Hòa tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Cao Bằng về khảo sát thị trường, kết nối giao thương năm 2026. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Công Thương, doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị phân phối của hai địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng giới thiệu tiềm năng, lợi thế của địa phương trong hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là khả năng kết nối giao thương với thị trường Trung Quốc thông qua hệ thống cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Với lợi thế về vị trí địa lý và hệ thống cửa khẩu kết nối với Trung Quốc, Cao Bằng mong muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Khánh Hòa trong khai thác nguồn hàng, phát triển hoạt động xuất nhập khẩu, từng bước đưa các sản phẩm có thế mạnh của Khánh Hòa tiếp cận thị trường Trung Quốc. Đồng thời, mời các doanh nghiệp Khánh Hòa tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Cao Bằng (Việt Nam) - Bách Sắc (Trung Quốc), xúc tiến sản phẩm OCOP và Festival làng nghề Cao Bằng năm 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 6-12.

Hai bên cũng trao đổi về nhu cầu, khả năng hợp tác trong sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao hoạt động kết nối giao thương giữa hai địa phương, đồng thời giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các sản phẩm đặc trưng, nhất là nông sản, thủy sản chế biến, yến sào, rong biển và các sản phẩm OCOP. Sở Công Thương Khánh Hòa mong muốn thông qua chương trình, doanh nghiệp hai địa phương chủ động trao đổi, tìm hiểu nhu cầu thị trường, thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài; khai thác hiệu quả hệ thống phân phối, các đầu mối xuất nhập khẩu và lợi thế cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng để mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. Sở Công Thương Khánh Hòa sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kết nối, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm đặc trưng của 2 tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp hai địa phương đã trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng, trao đổi thông tin về năng lực sản xuất, nhu cầu thu mua, phân phối và khả năng hợp tác tiêu thụ hàng hóa, như: Yến sào, rong nho, miến dong, trà, nấm hương, gạo nếp, bánh khảo và một số sản phẩm đặc trưng khác.

Thông qua buổi làm việc, doanh nghiệp hai tỉnh có thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, tăng cường liên kết trong sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.