Lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở người dân và du khách không được tắm biển vào những ngày biển động. (Ảnh: VŨ TÂN)

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 27/11 đến đêm 29/11, trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Cụ thể, từ chiều 26/11 đến sáng 27/11, sẽ có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm, một số nơi trên 30mm. Từ sáng 27/11 đến sáng 30/11, mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Riêng khu vực phía nam tỉnh, lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150mm, có nơi trên 200mm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ban, sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Mưa lớn gây sạt lở đất ngày 12/11, khiến một người phụ nữ bị thương tại Nha Trang. (Ảnh: VŨ TÂN)

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi và địa phương kiểm tra, rà soát các hồ chứa, đập, đê điều và công trình phòng, chống thiên tai. Trên cơ sở đó, chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du.

Đặc biệt, các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thủy điện cần chú trọng theo dõi các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và những hồ có nguy cơ mất an toàn. Các đơn vị phải bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh và thông báo kịp thời cho chính quyền, người dân vùng hạ du trước khi vận hành xả lũ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tổ chức trực ban nghiêm túc; thực hiện chế độ báo cáo tình hình và công tác ứng phó về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) vào 8 giờ và 16 giờ hằng ngày. Đối với các tình huống đột xuất, nguy hiểm hoặc vượt quá khả năng xử lý, phải kịp thời báo cáo để xem xét, chỉ đạo giải quyết.