Khánh Hòa: Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường tại 49 điểm trường

Ngày 10/11, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị phối đã hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường và cơ sở giáo dục đồng loạt tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật tại 49 trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị phối hợp trao quà cho học sinh Trường THCS Cam Lâm tại chương trình tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em (Ảnh: CAKH).

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, tập trung nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Điểm nhấn là chương trình cấp Công an tỉnh được tổ chức tại Trường THCS Cam Lâm, do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Cam Lâm và Đoàn Thanh niên xã Cam Lâm thực hiện. Chương trình thu hút hơn 1.115 học sinh cùng 30 cán bộ, giáo viên tham gia.

Tại các điểm trường, lực lượng Công an tập trung phổ biến quy định pháp luật liên quan đến bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và những hành vi vi phạm thường gặp trong lứa tuổi học sinh.

Đồng thời, học sinh được hướng dẫn kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ bản thân, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ trên mạng xã hội và cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm.

Học sinh hào hứng tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi về pháp luật và kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường trong buổi tuyên truyền (Ảnh: CAKH).

Đáng chú ý, chiến dịch "Không một mình" được triển khai tại nhiều trường học nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh.

Tại Trường THCS Hùng Vương, Công an xã Công Hải tuyên truyền cho 600 học sinh về nhận diện bạo lực, xâm hại trực tuyến và cách ứng phó với những tin nhắn quấy rối trên không gian mạng.

Trong khi đó, Công an xã Phước Hậu tổ chức chương trình "Không một mình - Kết nối không tổn thương" cho 550 học sinh Trường THCS Phước Hậu, kết hợp tuyên truyền phòng tránh các loại chất cấm ngụy trang dưới dạng bánh kẹo, thuốc lá điện tử và tổ chức giao lưu, hỏi đáp pháp luật.

Tại phường Phan Rang, lực lượng Công an đồng loạt tuyên truyền tại 4 điểm trường, hướng dẫn học sinh ghi nhớ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để liên hệ khi cần hỗ trợ.

Công an phường Bảo An tập trung cảnh báo nguy cơ học sinh mang dao, hung khí và các vật dụng nguy hiểm đến trường. Tại Trường THPT Nguyễn Huệ, Công an xã Ninh Phước tuyên truyền cho 1.200 học sinh về thủ đoạn tiếp cận, dụ dỗ qua mạng xã hội và hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, các đơn vị còn tổ chức giao lưu, hỏi đáp tình huống thực tế và triển lãm tranh ảnh chuyên đề phòng, chống tội phạm mua bán người, giúp học sinh dễ tiếp cận, ghi nhớ và vận dụng kiến thức pháp luật.

Thông qua hoạt động tại 49 điểm trường, tuổi trẻ Công an tỉnh Khánh Hòa góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, đồng thời tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường và gia đình trong phòng ngừa bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.