Ngày 26/11, Đồn Biên phòng Đông Hải cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban Quản lý Cảng cá Đông Hải tổ chức tuyên truyền các quy định về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho ngư dân trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Đông Hải phối hợp với Ban Quản lý Cảng cá Đông Hải tuyên truyền chống khai thác IUU, trao tặng áo phao cho ngư dân trước khi xuất bến. (Ảnh: BPKH)

Trước thời điểm các phương tiện xuất bến, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đông Hải trực tiếp đến từng tàu cá, gặp gỡ chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân để tuyên truyền, hướng dẫn chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc ghi chép nhật ký khai thác, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình (VMS), không xâm phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện nghiêm các quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản và ứng dụng công nghệ số trong quản lý, khai thác thủy sản.

Cán bộ Đồn Biên phòng Đông Hải trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. (Ảnh: BPKH)

Dịp này, Đồn Biên phòng Đông Hải trao tặng ngư dân 50 ảnh Bác Hồ, 100 lá cờ Tổ quốc, áo phao và cấp phát 150 tờ rơi tuyên truyền pháp luật.

Thông qua hoạt động, lực lượng biên phòng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, thúc đẩy phát triển nghề cá theo hướng hiện đại, bền vững, chung tay cùng cả nước tháo gỡ "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu (EC).