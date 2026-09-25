Khánh Hòa: Tuyên truyền ATGT qua chương trình 'Trung thu yêu thương - An toàn đến trường'

Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương - An toàn đến trường" tại Trường Tiểu học Tây Khánh Vĩnh và Trường Mầm non Tây Khánh Vĩnh, xã Tây Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Cảnh sát giao thông giao lưu, hướng dẫn học sinh kiến thức về trật tự, an toàn giao thông bằng hình thức trực quan, gần gũi. (Ảnh: CAKH).

Chương trình có sự tham gia của 421 học sinh cùng cán bộ, giáo viên hai trường; đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thanh niên địa phương và cán bộ, đoàn viên Phòng Cảnh sát giao thông.

Một trong những nội dung trọng tâm là tuyên truyền trật tự, an toàn giao thông với chủ đề "Em vui đến trường an toàn", nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản khi tham gia giao thông.

Học sinh hào hứng nghe cán bộ Cảnh sát giao thông tuyên truyền kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. (Ảnh: CAKH).

Thông qua tranh ảnh trực quan, hỏi đáp, nhận diện biển báo và hướng dẫn thực hành, cán bộ Cảnh sát giao thông hướng dẫn học sinh cách đi bộ, qua đường an toàn; đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy; chấp hành tín hiệu đèn giao thông, biển báo và hướng dẫn của người điều khiển giao thông.

Các em cũng được nhắc nhở không tụ tập, đùa nghịch dưới lòng đường và thực hiện những quy tắc an toàn trên đường từ nhà đến trường.

Những phần quà Trung thu được trao tận tay các em nhỏ trong chương trình "Trung thu yêu thương - An toàn đến trường". (Ảnh: CAKH).

Nội dung tuyên truyền được thiết kế gần gũi, phù hợp với lứa tuổi, kết hợp giữa kiến thức và các hoạt động tương tác, giúp học sinh dễ nhận biết, ghi nhớ và từng bước hình thành thói quen chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Dịp này, các em còn tham gia nhiều hoạt động vui tết Trung thu như văn nghệ, múa lân, trò chơi tập thể và tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông.

Cán bộ Cảnh sát giao thông trao quà Trung thu cho các em học sinh tại xã Tây Khánh Vĩnh. (Ảnh: CAKH).

Ban tổ chức trao hơn 200 phần quà Trung thu và 220 bộ đồ thể dục cho học sinh người Raglai, góp phần động viên các em trong học tập và sinh hoạt.

Ban tổ chức trao tặng 220 bộ đồng phục thể dục cho học sinh tại xã Tây Khánh Vĩnh. (Ảnh: CAKH).

Thông qua chương trình, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa mong muốn nâng cao nhận thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em.