Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa trao giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh cho các đảng viên xuất sắc tiêu biểu tại buổi lễ.

Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vẻ vang của Đảng bộ Quân khu 5 thông qua phóng sự “Đảng bộ Quân khu 5 – 80 năm kiên trung và bản lĩnh”. Đồng thời giao lưu, tọa đàm với các đảng viên tiêu biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý, cách làm hay và những việc làm thiết thực trong thực tiễn công tác.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Võ Văn Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng bộ Quân khu 5 được hun đúc từ bản lĩnh, trí tuệ, ý chí kiên cường cùng sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Trong hành trình vẻ vang đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh và lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa đã có những đóng góp quan trọng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tá Võ Văn Viên đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đồng thời, không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật, gắn bó mật thiết với Nhân dân và chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã tặng giấy khen cho 25 đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên xuất sắc tiêu biểu” giai đoạn 2020 – 2026. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến của các cá nhân, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức tiên phong, gương mẫu trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh, tạo động lực để cán bộ, đảng viên tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.