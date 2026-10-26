Khánh Hòa tưng bừng Ngày hội Công nghệ số năm 2026

Sáng 24/10, tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026, với chủ đề “Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa – Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương”.

Sự kiện diễn ra từ ngày 24 đến 26/10, kết nối cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và cộng đồng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày hội có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, các trường đại học cùng đông đảo người dân và du khách.

Lãnh đạo tỉnh và du khách tham quan tham quan mô hình robot tại các gian hàng

Ngày hội năm nay có 60 gian hàng của các tập đoàn công nghệ như: Viettel, VNPT, MobiFone, FPT, các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; giới thiệu các giải pháp về 5G, đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo, robot và nhiều ứng dụng số thiết thực.

Bên cạnh các diễn đàn, hội thảo chuyên đề, người dân còn được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số cá nhân, thanh toán không dùng tiền mặt, trải nghiệm du lịch số, trang bị kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin…

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Hà- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước. Chuyển đổi số phải gắn với yêu cầu thực tiễn, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm công cụ và người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Trong đó, cần phát triển các nền tảng số dùng chung, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, du lịch, kinh tế biển, logistics và thương mại. Hiệu quả chuyển đổi số phải được thể hiện qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp".

Trường Đại học VinUni chuyển giao sản phẩm công nghệ số

Thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, chiến lược dữ liệu đến năm 2030; từng bước hoàn thiện các khung kiến trúc số, kiến trúc dữ liệu và cơ chế thúc đẩy kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu.

Trong bối cảnh đó, Khánh Hòa xác định chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ thông tin hay đưa các quy trình hiện có lên môi trường mạng, mà là quá trình đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 gồm chuỗi các hoạt động để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận những giải pháp công nghệ mới, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị địa phương và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Khánh Hòa tập trung hoàn thiện kiến trúc số, phát triển hạ tầng, nền tảng và dữ liệu; đồng thời đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác tài nguyên số.

Tại lễ khai mạc, những thướt phim về chuyển đổi số vì sự phát triển bền vững của Khánh Hòa đã được trình chiếu, công bố cổng dữ liệu mở, ra mắt tiếp nhận và bàn giao các phần mềm, ứng dụng chuyển giao giữa Trường Đại học VinUni và tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều hoạt động chuyên đề, triển lãm và trải nghiệm công nghệ diễn ra đang xen và liên tục trong thời gian diễn ra lễ hội. Các hoạt động dành cho học sinh, sinh viên và cộng đồng cũng góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao chứng nhận Nhãn Du lịch xanh cho các doanh nghiệp.

Nhiều chương trình livestream quảng bá sản phẩm OCOP trên nền tảng số, trải nghiệm công nghệ và giới thiệu sản phẩm địa phương hướng đến thúc đẩy thương mại điện tử, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng chiếm chỗ trên không gian mạng.

Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 không chỉ là nơi giới thiệu thành tựu và giải pháp công nghệ, mà còn tạo diễn đàn kết nối các nguồn lực, thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng.

Dịp này, UBND tỉnh tổ chức tiếp nhận và bàn giao các phần mềm, ứng dụng do Trường Đại học VinUni chuyển giao sản phẩm công nghệ số trên nhiều lĩnh vực cho tỉnh Khánh Hòa; trao chứng nhận Nhãn Du lịch xanh và vinh danh 3 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Khánh Hòa.