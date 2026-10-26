Khánh Hòa tưng bừng diễn ra Ngày hội Công nghệ số năm 2026

Hướng đến xây dựng chính quyền số hiệu quả, kinh tế số năng động và xã hội số bao trùm, lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm công nghệ thực sự trở thành động lực cho phát triển bền vững, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức khai mạc Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026, với chủ đề “Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa – Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương”.

Ngày hội năm nay có 60 gian hàng của các tập đoàn công nghệ như: Viettel, VNPT, MobiFone, FPT, các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; giới thiệu các giải pháp về 5G, đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo, robot và nhiều ứng dụng số thiết thực.

Bên cạnh các diễn đàn, hội thảo chuyên đề, người dân còn được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số cá nhân, thanh toán không dùng tiền mặt, trải nghiệm du lịch số, trang bị kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin…

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Hà- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước. Chuyển đổi số phải gắn với yêu cầu thực tiễn, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm công cụ và người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Trong đó, cần phát triển các nền tảng số dùng chung, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, du lịch, kinh tế biển, logistics và thương mại. Hiệu quả chuyển đổi số phải được thể hiện qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp'.

Thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, chiến lược dữ liệu đến năm 2030; từng bước hoàn thiện các khung kiến trúc số, kiến trúc dữ liệu và cơ chế thúc đẩy kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu.

Trong bối cảnh đó, Khánh Hòa xác định chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ thông tin hay đưa các quy trình hiện có lên môi trường mạng, mà là quá trình đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Khánh Hòa đang tập trung hoàn thiện kiến trúc số, phát triển hạ tầng, nền tảng và dữ liệu; đồng thời đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác tài nguyên số.

Dịp này, UBND tỉnh tổ chức tiếp nhận và bàn giao các phần mềm, ứng dụng do Trường Đại học VinUni chuyển giao nhiều sản phẩm công nghệ số trên nhiều lĩnh vực cho tỉnh Khánh Hòa; trao chứng nhận Nhãn Du lịch xanh và vinh danh 3 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Khánh Hòa.