Khánh Hòa: Truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá cho gần 600 học sinh

Truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học tại Khánh Hòa

Tại buổi truyền thông, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã thông tin cho cán bộ, giáo viên và học sinh những kiến thức về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe, kinh tế, môi trường và cộng đồng.

Đồng thời, phân tích những nguy cơ ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc lá đến môi trường học đường, gia đình và xã hội; lợi ích của môi trường không khói thuốc và xây dựng trường học không khói thuốc.

Bên cạnh đó, chương trình còn phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và những văn bản liên quan; vai trò, trách nhiệm của nhà trường, giáo viên và học sinh trong xây dựng môi trường giáo dục không khói thuốc. Ngoài ra, học sinh cũng được hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, nhận biết và từ chối sử dụng thuốc lá, góp phần hạn chế nguy cơ tiếp cận và sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong thanh thiếu niên.

Tập huấn kỹ năng tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng cho nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên y tế xã.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cũng đã phối hợp với UBND xã Vạn Hưng tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng cho 50 nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên y tế xã. Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật tình hình sử dụng thuốc lá trên thế giới và tại Việt Nam; những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế; các thành phần độc hại trong thuốc lá và ảnh hưởng của khói thuốc đối với người hút thuốc và người hít phải khói thuốc thụ động.

Tại buổi tập huấn, các học viên cùng trao đổi, chia sẻ những tình huống thực tế việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đồng thời, thảo luận những khó khăn trong việc tiếp cận, tư vấn và hỗ trợ người hút thuốc từ bỏ thuốc lá.

Thông qua tập huấn, đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên y tế được nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn cai nghiện thuốc lá, góp phần hỗ trợ người dân từ bỏ thuốc lá, hạn chế tác hại của khói thuốc và xây dựng môi trường không khói thuốc tại cộng đồng.