Khánh Hòa truyền thông Chiến dịch 'Không một mình 2026-Kết nối không tổn thương'

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: Trình chiếu trailer Chiến dịch “Không một mình”; trao cẩm nang, infographic tuyên truyền về an toàn trên không gian mạng tặng nhà trường; tổ chức giáo dục chuyên đề; phát động phong trào “5 phút cùng em”; giao lưu, tương tác thông qua Quiz Game...

Công an tỉnh Khánh Hòa trao đổi, hướng dẫn học sinh kỹ năng nhận diện, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn khi tham gia mạng xã hội.

Công an tỉnh Khánh Hòa và các giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu kiến thức về an toàn trên không gian mạng trên máy tính.

Các báo cáo viên chuyên trách của Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa đã chia sẻ những kiến thức thiết thực về nguy cơ mất an toàn, các hình thức xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và những thủ đoạn mà các đối tượng có thể sử dụng để tiếp cận, dụ dỗ, thao túng hoặc lừa đảo người dùng, nhất là trẻ em, học sinh. Qua đó, các em được hướng dẫn cách nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với những hành vi bắt nạt, quấy rối, đe dọa, dụ dỗ, lừa đảo trực tuyến; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, quyền riêng tư và sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm.

Các báo cáo viên cũng khuyến cáo học sinh cần thận trọng khi kết bạn, chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân hoặc truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc; không tự ý cung cấp mật khẩu, mã xác thực và thông tin riêng tư cho người khác. Khi bị đe dọa, quấy rối, bắt nạt hoặc tiếp cận bởi những đối tượng có dấu hiệu đáng ngờ, các em cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu bất thường, lưu giữ bằng chứng khi phù hợp và kịp thời thông báo với cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Chương trình Chiến dịch “Không một mình 2026-Kết nối không tổn thương” tại Trường Liên cấp Hoa Sen, tỉnh Khánh Hòa.

Thầy giáo Đinh Lâu, Hiệu trưởng Trường Liên cấp Hoa Sen cho biết: “Nhà trường xác định việc giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn và nâng cao năng lực tự bảo vệ cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Thông qua chương trình, nhà trường tiếp tục tăng cường phối hợp với gia đình và các lực lượng chức năng trong tuyên truyền, giáo dục, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm khi tham gia môi trường số”.