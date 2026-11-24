Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đến viếng, động viên gia đình ông Phạm Sáng. (Ảnh: CTV)

Trong đó, ông Phạm Sáng là cán bộ Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang. Cả hai được ghi nhận vì hành động dũng cảm, quên mình cứu người gặp nạn trên biển Nha Trang.

Trước đó, sáng 21/11, tại khu vực bãi biển đường Trần Phú, phường Nha Trang, phát hiện một phụ nữ đang tắm biển có dấu hiệu đuối nước, ông Nguyễn Duy An lập tức lao xuống biển ứng cứu. Tuy nhiên, thời điểm này biển động, sóng lớn khiến ông An rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Nhận được thông tin, ông Phạm Sáng cùng các thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang nhanh chóng mang phao tiếp cận khu vực xảy ra sự việc, tổ chức đưa các nạn nhân vào bờ. Nhờ sự ứng cứu kịp thời, người phụ nữ được cứu sống. Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy An đã tử vong.

Trong quá trình tham gia cứu nạn, ông Phạm Sáng bị kiệt sức, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù đội ngũ y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, ông Sáng đã tử vong ngày 22/11.

Trong ngày 22/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng đã ký Quyết định số 4139 truy tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong cứu người gặp nạn trên địa bàn phường Nha Trang.