Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Việt Hùng đã trao Huân chương Dũng cảm cho đại diện gia đình ông Phạm Sáng. (Ảnh: VŨ TÂN)

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Việt Hùng đã trao Huân chương Dũng cảm cho đại diện 2 gia đình. Đây là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước đối với hành động dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì tính mạng người khác của 2 ông.

Tại gia đình các nạn nhân, đồng chí Nguyễn Việt Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng, đồng thời gửi lời chia buồn, tri ân sâu sắc đến thân nhân hai gia đình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, không có sự ghi nhận nào có thể bù đắp được những mất mát mà các gia đình đang phải gánh chịu, nhưng nghĩa cử cao đẹp của 2 ông sẽ mãi được chính quyền và nhân dân ghi nhớ, trân trọng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Việt Hùng đã trao Huân chương Dũng cảm cho đại diện gia đình ông Nguyễn Duy An. (Ảnh: VŨ TÂN)

Trước đó, sáng 21/11, tại khu vực bãi biển đường Trần Phú, phường Nha Trang, phát hiện 1 phụ nữ đang tắm biển có dấu hiệu đuối nước, ông Nguyễn Duy An lập tức lao xuống biển ứng cứu. Tuy nhiên, thời điểm này biển động, sóng lớn khiến ông An rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Nhận được thông tin, ông Phạm Sáng cùng các thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang nhanh chóng mang phao tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn và đưa các nạn nhân vào bờ. Nhờ sự ứng cứu kịp thời, người phụ nữ được cứu sống, nhưng ông Nguyễn Duy An đã tử vong.

Trong quá trình tham gia cứu nạn, ông Phạm Sáng bị kiệt sức, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù được đội ngũ y, bác sĩ tận tình cứu chữa, ông Sáng đã tử vong vào ngày 22/11.

Trước sự ra đi của 2 công dân, ngày 22/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng đã ký Quyết định số 4139 truy tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong cứu người gặp nạn trên địa bàn phường Nha Trang.

Ngày 24/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng, ghi nhận hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh để cứu người gặp nạn.