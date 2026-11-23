Ngày 23/11, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng vừa ký Quyết định số 4139 truy tặng bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác cứu người bị đuối nước tại phường Nha Trang.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đến viếng hương, thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Duy An (Ảnh: Minh Châu).

Hai cá nhân được truy tặng bằng khen là ông Nguyễn Duy An (sinh năm 1968, trú tổ dân phố 10 - 11 Vĩnh Hội, phường Tây Nha Trang) và ông Phạm Sáng (sinh năm 1981, trú số 460 Võ Thị Sáu, phường Nam Nha Trang), nhân viên Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sáng 21/11, tại khu vực bãi biển đường Trần Phú, phường Nha Trang, một phụ nữ đang tắm biển bất ngờ có dấu hiệu đuối nước.

Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Duy An không ngần ngại lao xuống biển cứu người. Tuy nhiên, trong quá trình ứng cứu, ông An cũng gặp nạn và rơi vào tình trạng đuối nước.

Nhận được tin báo, ông Phạm Sáng cùng các thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp đưa hai người vào bờ. Dù nạn nhân được cứu đưa lên bờ, ông Nguyễn Duy An đã tử vong.

Riêng ông Phạm Sáng bị kiệt sức sau quá trình tham gia cứu nạn, được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Mặc dù được các bác sĩ tận tình điều trị, ông Sáng không qua khỏi.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, những ngày gần đây, vùng biển Nha Trang xuất hiện sóng lớn, biển động mạnh, nhiều dòng chảy nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, thông báo cấm tắm tại các bãi biển dọc đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người dân, du khách bất chấp cảnh báo xuống biển tắm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. UBND phường Nha Trang khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối chấp hành biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng; không xuống biển khi có cảnh báo nguy hiểm, nhất là trong điều kiện gió mạnh, sóng lớn, tránh những sự việc đau lòng tương tự.