Khánh Hòa truy điệu, an táng 25 hài cốt liệt sĩ

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đại biểu Quân khu 5, lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân.

Các đại biểu dự lễ.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Những vòng hoa được đặt trang trọng trước lễ đài, thể hiện lòng tri ân của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đọc điếu văn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và nhấn mạnh, dù chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát, đau thương vẫn còn hiện hữu trong mỗi gia đình và trong ký ức dân tộc. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương và nhân dân kiên trì tìm kiếm thông tin, nhân chứng, dấu tích chiến tranh, từng bước xác minh những địa điểm có hài cốt liệt sĩ còn nằm lại. Kết quả từ đầu Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm, quy tập được 84 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 25 hài cốt được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Thuận đợt này được tìm kiếm, cất bốc tại các xã, phường Phước Dinh, Phước Hà, Thuận Bắc, Vĩnh Hải, Bác Ái Tây, Thuận Nam, Công Hải, Cà Ná và các phường Đông Hải, Ninh Chử, Đô Vinh.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, địa hình nhiều khu vực thay đổi theo thời gian, dấu tích chiến tranh ngày càng phai mờ, nhân chứng lịch sử ít dần; thông tin về nơi hy sinh, chôn cất liệt sĩ thiếu đầy đủ và phân tán. Tuy vậy, với tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, các lực lượng đã nỗ lực vượt qua trở ngại, đưa các hài cốt liệt sĩ trở về với Tổ quốc, nhân dân và thân nhân.

Các đại biểu đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Quân khu 5 đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Đồng chí Nguyễn Long Biên khẳng định: “Đón các liệt sĩ trở về, an nghỉ trong lòng đất mẹ không chỉ là trách nhiệm, mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim”, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc và dân tộc”.

Sau nghi thức truy điệu, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt, thu Quân kỳ, hạ huyệt và an táng theo chương trình buổi lễ. Đại biểu và các lực lượng lần lượt thả hoa, đặt những nắm đất, thắp hương tại các phần mộ, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ trong không khí trang nghiêm, thành kính.