Khánh Hòa: Triển lãm 200 tác phẩm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026

Khách tham quan triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026 tại Nha Trang (Khánh Hòa). (Ảnh: Ban tổ chức)

Tham dự chương trình trao giải và khai mạc triển lãm ngày 20/10 có Thứ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên, cùng lãnh đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, lãnh đạo Vụ Văn hóa-Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương) và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; đông đảo nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và công chúng yêu nghệ thuật.

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026 nhận được 9.291 tác phẩm của 1.263 tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm 7.756 ảnh đơn và 1.535 ảnh bộ, được sáng tác từ tháng 8/2024 đến tháng 6/2026. 200 tác phẩm của 166 tác giả đã được lựa chọn để trưng bày, gồm 156 ảnh đơn và 44 ảnh bộ.

Ban tổ chức đã trao giải cho 32 tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 3 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 8 huy chương Đồng và 15 giải Khuyến khích.

Trao huy chương Vàng cho 3 tác giả đạt thành tích cao nhất. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cụ thể, huy chương Vàng được trao cho các bộ ảnh: “Sắc màu Nha Trang” của tác giả Trần Thủ An (Thành phố Hồ Chí Minh); “Đội tuyển bóng đá Việt Nam: Đường lên đỉnh vinh quang” của tác giả Trần Thanh Hải (Hà Nội); và “Nghi lễ dâng bánh chưng, bánh giầy trong Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” của tác giả Nguyễn Khắc Hào (Hưng Yên).

Các tác phẩm trưng bày và đoạt giải có nội dung phong phú, đề tài đa dạng, phản ánh sinh động vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa, lịch sử và thiên nhiên Việt Nam. Mỗi tác phẩm mang một góc nhìn, ghi lại một khoảnh khắc và thể hiện cách cảm nhận riêng của người nghệ sĩ trước cuộc sống.

Bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh, các tác giả không chỉ khắc họa những hình ảnh giàu giá trị thẩm mỹ mà còn gửi gắm suy tư, tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị chân, thiện, mỹ, quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, năng động và phát triển.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Được tổ chức định kỳ hai năm một lần từ năm 2000, Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam đã trở thành hoạt động chuyên môn quan trọng của giới nhiếp ảnh cả nước. Qua mỗi kỳ tổ chức, sự kiện góp phần khuyến khích sáng tạo, phát hiện và tôn vinh những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, tư tưởng và nhân văn; đồng thời tạo không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy sự phát triển của nhiếp ảnh Việt Nam.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 29/10 tại Công viên Bờ Biển (bên cạnh Tháp Trầm Hương), phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Một số tác phẩm đoạt giải tại Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026: (Ảnh: Ban tổ chức)