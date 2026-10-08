Khánh Hòa triển khai Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Trục liên thông văn bản quốc gia

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, Công an tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu triển khai Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 16-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Trục liên thông văn bản quốc gia. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-11-2026.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện quy chế ngay khi quyết định có hiệu lực. Đối với các đơn vị đã kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, phải rà soát, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống theo quy định chuyển tiếp, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1-1-2027.

Công chức phường Đông Hải xử lý văn bản trên môi trường số.

Các cơ quan tham gia kết nối chịu trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống, tài khoản, thiết bị và các thành phần kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý; đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh mạng, quản lý dữ liệu và nội dung văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì phổ biến, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quy chế; quản trị, vận hành hệ thống kết nối, liên thông văn bản điện tử của khối cơ quan chính quyền tỉnh với Trục liên thông văn bản quốc gia. Bên cạnh đó, sở phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hiện trạng hệ thống, cập nhật thông tin kết nối, mã định danh và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện.

Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin; hướng dẫn giám sát, phát hiện, cảnh báo và xử lý các nguy cơ, sự cố đối với hệ thống kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử của UBND tỉnh trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, phối hợp xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

MÃ PHƯƠNG