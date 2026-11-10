Khánh Hòa triển khai khung pháp lý mới về nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Sáng 10-11, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị triển khai khung pháp lý mới về nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Tham dự hội nghị có hơn 70 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu, đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và các địa phương.

Chuyên gia đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày chuyên đề về khung pháp lý mới.

Tại hội nghị, các đại biểu được chuyên gia đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu khung pháp lý mới về quản lý, triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Luật số 93/2025/QH15; đánh giá thực tiễn của tỉnh sau hợp nhất, đồng thời phân luồng danh mục 52 đề xuất nhiệm vụ đổi mới sáng tạo năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là phiên tọa đàm và đối thoại trực tiếp với chủ đề “Đồng hành tháo gỡ điểm nghẽn - Xây dựng lộ trình đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp Khánh Hòa”. Tại đây, đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các doanh nghiệp, địa phương đã trao đổi, làm rõ những khó khăn trong quá trình đề xuất, xây dựng và triển khai nhiệm vụ đổi mới sáng tạo. Các nội dung được tập trung thảo luận gồm hướng dẫn hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ; cơ chế thẩm định giá, xác định chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, tỷ lệ đối ứng và quản trị rủi ro.

Đại diện doanh nghiệp đối thoại trực tiếp với chuyên gia đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ.

Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ công bố kế hoạch tiếp nhận, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đề xuất nhiệm vụ đổi mới sáng tạo trong quý IV/2026, làm cơ sở chuẩn bị phê duyệt đợt 1 năm 2027.

Hội nghị nhằm giúp các cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp nắm rõ cơ chế tài chính theo hình thức tài trợ, đặt hàng đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh; đồng thời tăng cường kết nối cung - cầu công nghệ giữa các viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp, thúc đẩy đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.